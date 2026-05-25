VALENZA (AL) – Il Cinema Sociale di Valenza inaugura una stagione di grandissimo profilo cinematografico, capace di coniugare il grande spettacolo internazionale con la qualità d’autore italiana e l’impegno civile. Quattro titoli imperdibili che guideranno lo spettatore tra i miti della musica mondiale, i misteri dell’animo umano, la poesia del viaggio della provincia italiana e la ricerca incessante di verità e giustizia.

Di seguito il calendario dettagliato degli appuntamenti in programma:



MICHAEL

Mercoledì 27 e Venerdì 29 Maggio 21.00 sold out In entrambi i giorni ; disponibilità Per la proiezione straordinaria di venerdì 29 maggio alle 18 : 00

Un film di Antoine Fuqua. Con Jaafar Jackson, Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long.

Sinossi: Il ritratto definitivo e intimo di Michael Jackson (interpretato dal nipote Jaafar Jackson), una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica. Il biopic ripercorre l’intera esistenza del Re del Pop: dagli esordi come bambino prodigio nei Jackson 5 alla dura disciplina imposta dal padre Joe (Colman Domingo), fino all’ascesa solista planetaria e ai record storici di Thriller. Attraverso i legami con figure chiave della sua carriera e i retroscena della sua vita privata, il film mostra l’uomo dietro al fenomeno globale, celebrandone il talento visionario e l’eredità indelebile fino alla tragica scomparsa nel 2009.



ILLUSIONE

Mercoledì 3 e Venerdì 5 Giugno, ore 21:00

Un film di Francesca Archibugi. Con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini.

Sinossi: Nella periferia di Perugia, la sedicenne moldava Rosa Lazar viene trovata in un fosso, priva di sensi ma viva. Il caso è affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca), che indaga su un complesso giro di prostituzione minorile esteso fino ai vertici delle istituzioni europee, affiancata dallo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino). La giovane si rivela però un enigma indecifrabile: apparentemente inconsapevole delle violenze e avvolta da un’inquietante allegria, Rosa trascinerà i protagonisti in un labirinto interiore che metterà a dura prova i limiti della giustizia, della cura e della verità.



LE CITTÀ DI PIANURA

Giovedì 4 Giugno, ore 21:00

Un film di Francesco Sossai. Con Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Filippo Scotti. 🏆 Vincitore di 8 David di Donatello, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista (Sergio Romano)

Sinossi: Dopo il trionfo assoluto all’ultima edizione dei David di Donatello, torna in sala l’opera seconda di Francesco Sossai. Il film racconta la storia di due cinquantenni senza un soldo e senza particolari ambizioni, Carlobianchi e Doriano, interpretati rispettivamente da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. Nel loro vagare alla ricerca dell’ultimo bicchiere di birra da bere si ritrovano a coinvolgere il timido studente campano Giulio (Filippo Scotti) in quello che si trasforma in un vero e proprio road movie attraverso la provincia veneta. Una pellicola acclamata dalla critica per la sua capacità di catturare lo spaesamento e la poesia della provincia italiana.



GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO

Martedì 9 Giugno, ore 21:00

Un documentario di Simone Manetti. Sceneggiatura di Emanuele Cava, Matteo Billi e Simone Manetti.

Sinossi: Un documentario necessario che si pone l’obiettivo di ricostruire la verità dei fatti legata alla tragica vicenda del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Sono passati 10 anni da quella triste pagina di storia contemporanea che ha catturato l’attenzione internazionale. La pellicola ripercorre, grazie al contributo della famiglia Regeni e dell’avvocata Alessandra Ballerini, le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione del ricercatore. La narrazione si sviluppa attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni a giudizio, a cominciare dai genitori di Giulio, che raccontano in prima persona la storia del figlio.

A proposito del documentario, i genitori di Giulio hanno dichiarato:

“Confidiamo che la diffusione di questo documentario possa fare conoscere la nostra lunga battaglia per ottenere verità e giustizia e possa fare comprendere tutto il male che abbiamo dovuto affrontare e gli ideali che ci hanno animati. Ci auguriamo che la consapevolezza di “tutto il male del mondo” che si è abbattuto su Giulio e su di noi, possa renderne più difficile la sua reiterazione, che pure sappiamo compiersi, spesso nell’impunità, ai danni dei molti Giuli e Giulie del mondo”.

INIZIATIVA SPECIALE: Prima e dopo la proiezione del 9 giugno sarà attivo in sala il Punto Giallo a sostegno della famiglia Regeni, a cura dell’associazione A.R.C.A. di Rivarone (AL).

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

INGRESSI 6€

biglietteria@valenzateatro.it – telefono 0131.920154 e whatsapp 324.0838829

ORARI BIGLIETTERIA:

Dal martedì al venerdì ore 16-19 sabato 10-12:30 Web: www.valenzateatro.it

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Ufficio Stampa Teatro Sociale di Valenza