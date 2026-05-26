Viabilità, servizi per l’infanzia, igiene urbana e numerose interrogazioni al centro della prossima seduta consiliare cittadina.

Le Date della Convocazione

Il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Bregoli, ha ufficialmente convocato una nuova riunione in sessione straordinaria per il Comune di Diano Marina. La seduta si terrà presso la sala delle adunanze consiliari nei seguenti giorni e orari:

Prima convocazione: Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 20:00.

Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 20:00. Seconda convocazione: Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20:00.

L’Ordine del Giorno Punto per Punto

L’assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su ben 13 punti, che spaziano da importanti pratiche urbanistiche e gestionali fino alle risposte alle interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza. Ecco l’elenco completo degli argomenti in trattazione:

1. Approvazione Verbali Lettura e approvazione dei verbali relativi alla seduta consiliare precedente, tenutasi il 28 aprile 2026.

2. Viabilità: Ex S.S. 449 (Mappali ANAS) Ricognizione della proprietà del tratto dell’ex S.S. 449 (compreso tra Viale Torino n. 158 e il confine con il Comune di Imperia). La pratica prevede l’iscrizione a catasto e l’imputazione al demanio stradale del Comune di Diano Marina dei mappali attualmente intestati ad ANAS.

3. Viabilità: Ex S.S. 449 (Mappali Privati) Una pratica complementare alla precedente per la medesima area dell’ex S.S. 449, che prevede l’acquisizione al demanio stradale comunale di alcuni mappali attualmente intestati a un soggetto privato.

4. Igiene Urbana nel Bacino Imperiese Approvazione della bozza di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana tra i Comuni del bacino Imperiese. Il punto include la modifica di una precedente convenzione (dell’agosto 2025) per variare i sub-ambiti di affidamento del servizio.

5. Asili Nido: Gestione e Affidamento Discussione sui servizi educativi per la prima infanzia, con la definizione delle modalità di gestione e affidamento dei nidi d’infanzia comunali e la conseguente approvazione della relazione illustrativa.

6. Asili Nido: Nuovo Regolamento Approvazione del nuovo Regolamento ufficiale per la gestione dei nidi d’infanzia comunali.

7. Rigenerazione Urbana Individuazione formale di specifici ambiti cittadini destinati a progetti di rigenerazione urbana, in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2018 sul recupero del territorio.

8. Regolamento di Polizia Urbana Discussione di una mozione per la modifica dell’attuale Regolamento della Polizia Urbana. Il documento è stato presentato dai consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri (Gruppo “Diano Domani”).

9. Interrogazione: Ciclovia Tirrenica Risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (Gruppo “Diano Marina”) in merito ai lavori della Ciclovia Tirrenica, in particolare sul tratto Imperia – Diano Marina e lungo Viale Torino.

10. Interrogazione: Gestioni Municipali S.P.A. Risposta a una seconda interrogazione del Gruppo “Diano Marina” (consiglieri Bellacicco e Borghi) riguardante la situazione attuale della società partecipata Gestioni Municipali S.P.A.

11. Interrogazione: Nuova Pista Ciclabile Risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri Parrella e Cavalleri (Gruppo “Diano Domani”) focalizzata sui dettagli della nuova pista ciclabile e la gestione delle aree complementari adiacenti.

12. Interrogazione: Presidi Sanitari Risposta all’interrogazione avanzata dal Gruppo “Diano Domani” circa le azioni in programma per la tutela e il potenziamento dei presidi sanitari sul territorio cittadino.