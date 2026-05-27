Tortona – Si è svolta nella mattinata di ieri un’importante iniziativa didattica che ha visto protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia, i quali si sono recati in visita presso la sede della locale Compagnia. L’incontro è stato organizzato nell’ambito delle attività dedicate alla cultura della legalità e alla promozione della figura del Carabiniere fin dalla più tenera età, con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini del domani in un’ottica di fiducia e collaborazione.

Ad accogliere i piccoli visitatori è stato il Maresciallo Marco La Farina della localeStazione, che ha guidato il gruppo all’interno dei locali della caserma. Durante la mattinata, gli alunni hanno potuto osservare da vicino il lavoro quotidiano svolto dal personale, comprendendo l’importanza delle regole e del rispetto reciproco all’interno della comunità. Con un linguaggio semplice e adeguate modalità comunicative, sono stati illustrati i compiti istituzionali e i diversi ambiti di intervento sul territorio.

Particolare entusiasmo ha suscitato la dimostrazione dei mezzi di servizio. I bambini sono potuti salire a bordo di una Gazzella, scoprendo i dispositivi acustici e luminosi utilizzati durante le emergenze.

L’evento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di educazione civica promosso dall’Arma dei Carabinieri, finalizzato a trasmettere il valore della sicurezza. La giornata si è conclusa con una foto ricordo e con il ringraziamento da parte degli insegnanti per l’accoglienza ricevuta dai Carabinieri tortonesi.