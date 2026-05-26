Domenica 24 maggio presso l’antica Chiesa Pieve di Fabbrica Curone dedicata a Santa Maria Assunta, è stata celebrata dopo molti anni la Santa Messa di Prima Comunione. A presiedere la solenne celebrazione Eucaristica è stato Don Augusto Piccoli Cappellano della Polizia di Stato e animata dal coro dell’alta Val Curone.

Un momento molto intenso per i nove bambini: Alessandro, Allegra, Chiara, Giulio, Lorenzo, Nicole, Nicolò, Martina e Matteo che con gioia e emozione grande hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucarestia. Al termine, sul sagrato della chiesa i bambini con i loro genitori, i nonni e la catechista Cinzia che li ha accompagnati in questi mesi di preparazione nel cammino di fede, si sono ritrovati per un momento conviviale insieme.

Il ritorno della celebrazione di un sacramento così importante all’interno della storica Pieve di Santa Maria Assunta rappresenta molto più di una semplice funzione religiosa: è un autentico segnale di rinascita per l’intera comunità di Fabbrica Curone e delle sue valli. Vedere un luogo di culto così antico e denso di storia tornare a riempirsi della vitalità, dei sorrisi e della purezza delle nuove generazioni è un’immagine che scalda il cuore e infonde una profonda speranza per il futuro. In un’epoca in cui i piccoli centri lottano quotidianamente per mantenere vive le proprie tradizioni, l’unione di intere famiglie sul sagrato per un momento di festa e condivisione testimonia la forza inesauribile delle nostre radici. Un evento prezioso che riafferma con forza la bellezza dei legami comunitari e l’importanza vitale di tramandare fede e valori ai più piccoli.