Tortona – Nella giornata di ieri, si è svolta presso il Sacro Cuore del Don Orione la tradizionale “Festa delle Sirene”, un appuntamento annuale di educazione alla legalità e vicinanza istituzionale che ha visto la partecipazione entusiasta dei bambini della Scuola Primaria Salvo D’Acquisto, appartenente all’Istituto Comprensivo Tortona B. Protagonisti dell’incontro sono stati i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno accolto le classi accompagnate dalle insegnanti all’aperto, in un clima di festa e collaborazione.

I piccoli alunni, riconoscibili dalle loro divise arancioni, hanno potuto osservare da vicino i mezzi in dotazione all’Arma e alle altre forze di polizia. Una pattuglia ha mostrato il funzionamento dei dispositivi acustici e luminosi delle vetture istituzionali, spiegando con un linguaggio semplice e accessibile l’importanza del lavoro svolto quotidianamente sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. La curiosità dei bambini si è manifestata attraverso numerose domande relative alle attività operative e alle modalità di intervento dei Carabinieri nelle diverse situazioni di emergenza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei progetti di sensibilizzazione volti a favorire la cultura della legalità fin dall’infanzia, consolidando il rapporto di fiducia tra le istituzioni e le nuove generazioni. L’incontro si è concluso con il ringraziamento da parte del corpo docente ai Carabinieri della locale Stazione per la disponibilità dimostrata e per l’efficacia pedagogica dell’evento, che unisce l’aspetto ludico a quello formativo, lasciando un segno concreto nei giovani partecipanti.