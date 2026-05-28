Alessandria, 28 maggio 2026 – Grande successo della mostra “The Tim Burton Collector – The Exhibition, Viaggio in una collezione privata di oggetti e visioni dall’universo di Tim Burton” allestita a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Nel primo week end di apertura, la rassegna ha fatto registrare oltre mille presenze, un numero record di visitatori a conferma dell’interesse che l’appuntamento culturale riveste a livello nazionale e internazionale.

Non possiamo che essere soddisfatti – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio –, perché una simile partecipazione dimostra che il mondo dell’arte e della cultura ha tante diverse sfaccettature, e saperle ‘intercettare’ e soddisfare pienamente è certamente uno dei compiti che la nostra Fondazione si pone, sia quando organizza eventi propri, sia quando ospita iniziative di qualità, come nel caso della mostra dedicata all’universo di Tim Burton. Complimenti al grande collezionista Daniel Serruto, e al co-curatore Michael Camisa, dei quali abbiamo avuto modo di apprezzare competenze e passione. Nella certezza che, da oggi alla conclusione dell’esposizione, saranno ancora tantissimi i visitatori, e le visitatrici, in arrivo dall’alessandrino ma anche da luoghi lontani: e certamente, giunti ad Alessandria, avranno modo di apprezzarla anche da altri punti di vista, con una benefica ricaduta indiretta sul tutto il nostro territorio”.

Particolare apprezzamento è stato in effetti espresso anche dai numerosi turisti che, nei giorni scorsi, hanno affollato la città in occasione del passaggio della “carovana rosa” del Giro d’Italia e dagli appassionati cinefili giunti ad Alessandria per partecipare alla prima edizione del MOMAS, mostra mercato dell’audiovisivo subalpino.

Curatore della mostra è Daniel Serruto, ovvero The Tim Burton Collector, un alessandrino che ha dedicato la vita a collezionare l’arte di Tim Burton, affiancato da Michael Camisa co-curatore.

L’esposizione si snoda all’interno del Broletto, al piano terreno del Palazzo, attraverso un percorso di 25 teche tematiche ciascuna dedicata ai diversi film di Tim Burton, e circa 150 pezzi accuratamente selezionati nell’ambito della vastissima collezione – composta da 1860 pezzi – che Serruto ha raccolto nel corso della sua vita.

In mostra anche le locandine originali, oggetti, memorabilia e merchandising che illustrano la genesi dell’ideazione dei film nonché i Napkins, pezzi unici su cui Tim Burton ha realizzato sketch originali, eseguiti direttamente per Daniel Serruto durante gli incontri. Si tratta di testimonianze intime e irripetibili, che offrono ai visitatori l’occasione di ammirare dal vivo opere mai esposte in precedenza, rivelando il gesto creativo immediato e personale dell’artista.

È una mostra assolutamente inedita e originale, proveniente da una collezione privata raramente esposta al pubblico, che offre ai visitatori una panoramica a 360 gradi dell’universo visionario di Tim Burton e delle sue creazioni.

Daniel Serruto, collezionista dal 2005, è possessore di una delle più grandi e complete collezioni al mondo dedicate al regista Tim Burton. Ha visitato 12 mostre nel mondo in città come Londra, Praga, Parigi, Berlino, Firenze e Torino, tra contesti espositivi esteri e italiani, incontrando personalmente l’artista e raccogliendo numerosi autografi con dedica.

Tim Burton è uno dei registi e artisti contemporanei più riconoscibili al mondo per la sua estetica originale e visionaria. Il suo universo creativo fonde elementi surreali, gotici e spettrali con una sensibilità romantica e ironica. Nei suoi film e disegni, il mondo è capovolto, gli outsider trovano spazio e ogni oggetto o personaggio diventa espressione di un immaginario unico, a volte malinconico eppure profondamente vivo.

Info

23 maggio – 6 settembre 2026

Palatium Vetus, piazza della Libertà 28 – Alessandria

Orari: SAB e DOM 9-13 e 15-19

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Visite gratuite su prenotazione:

cell. 347-80.95.172;

mail: didattica.fondazionecral@gmail.com