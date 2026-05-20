Domenica 24 maggio le dimore storiche di Agriturist Alessandria aprono le porte ai visitatori: un evento pensato per raccontare, attraverso i luoghi e gli edifici, la storia del territorio e delle famiglie che ne sono state protagoniste.

“Ogni dimora costituisce un patrimonio inestimabile, in termini di tradizione, cultura e bellezze architettoniche, che per la maggior parte del tempo non è accessibile al pubblico. Con questo evento vorremmo condividere con i visitatori un po’ di questa bellezza”, dichiara Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria.

Il 24 maggio, saranno aperte:

Tenuta La Marchesa – Via Gavi, 87 – Novi Ligure AL

La villa della Marchesa, vincolata come monumento nazionale, è un rarissimo esempio di una dimora del XVIII secolo che ha ancora i 76 ettari di proprietà che la circondavano e la struttura originale con i suoi arredi.

Sorge tra vigneti e boschi sulle colline del Gavi, offrendo un panorama mozzafiato che spazia dalla pianura agli appennini.

Domenica sarà possibile visitare gratuitamente i giardini storici intorno alla dimora, la cappella della Villa del XVIII secolo, la limonaia con il museo della civiltà contadina, la cantina storica del XVII secolo, la cantina moderna con la degustazione di Gavi, Spumante brut e rosé, rossi autoctoni piemontesi (Albarossa, Pelaverga, Slarina, Uvalino) accompagnate da focacce calde dal forno a legna aziendale. Passeggiata al lago della Tenuta con la fioritura degli iris gialli.

Orario continuato 10 – 18. É gradita la prenotazione. Email a info@tenutalamarchesa.it cell. 3357618507 oppure 0143743362.

Per chi lo desidera saranno inoltre disponibili a pagamento le seguenti possibilità:

– Visite guidate agli interni della villa del XVIII secolo monumento nazionale accompagnati dal proprietario, prezzo € 20 a persona.

– Tagliere con focaccia, affettati, formaggi misti, € 20 a persona dalle h 12 alle 14, gradita la prenotazione.

www.tenutalamarchesa.it

Tenuta La Fiscala – Strada Frugarolo 142 – Spinetta Marengo (Alessandria)

Tenuta La Fiscala si trova nel cuore della Fraschetta e delle Terre di Marengo. Numerose testimonianze, tra cui atti, cartografie e scritture, dimostrano che la tenuta sia testimone della storia di questi luoghi e dei loro abitanti. È costituita da una corte padronale e una corte rustica. Due ampi giardini e da un parco secolare, rappresentano una cornice perfetta per una giornata all’insegna del relax. Sarà possibile, oltre alla corte e al giardino”, il museo delle macchine e attrezzature agricole, la chiesetta del Sacro Cuore di Gesù, completamente affrescata con scene dell’antico e del nuovo testamento e con i medaglioni di San Luigi Gonzaga e San Carlo Borromeo, in onore di Carlo e Luigina Caligaris.

Orario: 10 – 18. Prenotazione obbligatoria al numero 0131 617198, cell. 339 6530395

I Castagnoni – Località Castagnoni 67, Rosignano Monferrato, Alessandria

Una dimora storica risalente al 1742, una famiglia che da generazioni ama, cura e si tramanda questo incantevole luogo di pace, fino a decidere di condividerne la magia con chi e alla ricerca di benessere e relax, senza rinunciare al piacere della bellezza.

La dimora sorge tra le colline del Monferrato, una terra selvaggiamente elegante che sa offrire un a varietà di paesaggi e natura unici nel proprio genere, dove boschi quasi inaccessibili lambiscono l’ordine regolare delle colline coltivate a vite o colorate di girasoli.

Oltre alla visita è possibile fare una degustazione dei vini prodotti in azienda a 5 euro.

Ingresso libero dalle ore 10 alle ore 18. Gradita prenotazione Tel 0142 488404 oppure 340 0967267

Castello di Piovera – via Balbi 2 – Alluvioni Piovera (Alessandria)

Sorto su preesistenze medioevali nel 1300, il castello diviene fortezza per mano dei Visconti di Milano. Proprietà dei Balbi di Genova dal XVII secolo viene trasformato in residenza dagli stessi alla fine del 1800.

Oggi proprietà del conte Niccolò Calvi di Bergolo che lo ha aperto al pubblico fin dal ’72 coi suoi laboratori d’arte, visite guidate all’interno del castello e la fattoria didattica.

Il meraviglioso parco biologico si estende su 20 ettari tra centinaia di specie diverse di alberi e di animali tipici di questo habitat.

Domenica 24 maggio, in concomitanza con la giornata delle dimore storiche, si svolge anche la Festa dell’Agricoltura, alla sua 17esima edizione con Mostra Mercato di prodotti tipici agricoli e artigianali, il Raduno con sfilata di trattori d’epoca, il Trofeo di tiro alla fune “uomo contro trattore”, attività e giochi per grandi e bambini, le visite guidate al Castello, la Mostra di arte contemporanea “Fossili Moderni 2026 – Il battito cardiaco della terra e il suo respiro”.

Possibilità di pranzare allo stand gastronomico della Proloco.

Ingresso libero alla Festa e al Parco dalle ore 10 alle ore 18,30. Visite nelle sale dal Castello su prenotazione e a pagamento.

www.castellodipiovera.it