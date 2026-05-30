Lunedì 1 giugno la grande musica dal vivo torna protagonista sul nostro territorio. In occasione della quinta edizione della “Settimana dell’Arte e della Cultura”, i riflettori si accenderanno sull’esibizione della Big Borgo Band, accompagnata da solisti d’eccezione. L’ingresso è a offerta libera e gode del patrocinio istituzionale del Comune di Cassano Spinola.

Un inizio di giugno all’insegna delle note d’autore e della cultura. Lunedì 1 giugno 2026, il collaudato e apprezzatissimo format del Gavazzana Blues torna ad animare le serate del territorio, inserendosi nel prestigioso cartellone della 5ª edizione della “Settimana dell’Arte e della Cultura”.

L’appuntamento musicale, fissato per le ore 21:30, si terrà nel territorio di Gavazzana – Cassano Spinola. Per garantire il perfetto svolgimento della serata in ogni condizione, gli organizzatori hanno predisposto una doppia opzione per la location: il concerto si terrà presso la suggestiva cornice di Piazza del Collegio oppure, in alternativa, all’interno del Teatro LUX.

Assoluta protagonista della serata sarà la Big Borgo Band, un ensemble orchestrale di grande impatto e prestigio che si esibirà sotto l’attenta e sapiente direzione di Claudio Capurro. La band non sarà sola sul palco: per rendere l’evento ancora più esclusivo e raffinato, la performance musicale vedrà la partecipazione straordinaria di tre solisti di assoluto livello. Il pubblico potrà infatti apprezzare il talento di Luca Begonia al trombone, di Stefano Guazzo al sax tenore e la splendida voce solista di Mara Tinto.

La manifestazione, che si preannuncia come uno degli appuntamenti artistici di punta di questo ponte festivo, vanta un’importante rete di collaborazioni e il supporto ufficiale del Comune di Cassano Spinola, che ha concesso il proprio patrocinio. L’evento vede inoltre la partnership di realtà affermate come il Centro Jazz Genova e il circuito de I Borghi della Musica.

A dimostrazione della chiara volontà di rendere l’arte e lo spettacolo accessibili a tutta la cittadinanza, gli organizzatori hanno stabilito che l’ingresso al concerto sarà a offerta. Tuttavia, per gestire al meglio la logistica e l’affluenza, è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni operative e le modalità per riservare il proprio posto sono disponibili consultando il sito web ufficiale della rassegna all’indirizzo: www.gavazzanablues.org.