Dal 1° al 7 giugno torna il grande appuntamento sul territorio all’insegna della “Green Week” dedicata a bellezza e sapere. Un ricchissimo calendario di appuntamenti patrocinato dal Comune di Cassano Spinola: concerti d’eccezione, presentazioni letterarie su Fausto Coppi, tradizioni locali e tanto sport. Ecco il programma completo.

I borghi si preparano a vivere sette giorni di assoluta vivacità e fermento. Torna infatti l’attesissima 5ª edizione della “Settimana dell’Arte e della Cultura”, un contenitore di eventi di altissimo livello che dal 1° al 7 giugno 2026 animerà il territorio.

Sotto il suggestivo slogan “A spasso tra Cassano Spinola e Gavazzana per Bellezza e Sapere”, l’iniziativa si declina anche quest’anno in veste di Green Week, offrendo una programmazione variegata capace di unire l’eccellenza musicale alla letteratura, passando per la valorizzazione dell’enogastronomia locale, lo sport e l’intrattenimento per i più piccoli. Un traguardo reso possibile grazie alla fondamentale sinergia istituzionale e territoriale, che vede in prima linea il prestigioso patrocinio del Comune di Cassano Spinola e il prezioso supporto di sponsor d’eccellenza come Roquette.

Di seguito, il calendario dettagliato degli appuntamenti per non perdersi neanche un istante di questa straordinaria settimana:

Lunedì 1 Giugno: L’apertura è affidata alla grande musica. Alle ore 21:30 , la rassegna Gavazzana Blues ospiterà la maestosa esibizione della Big Borgo Band .

L’apertura è affidata alla grande musica. Alle , la rassegna Gavazzana Blues ospiterà la maestosa esibizione della . Martedì 2 Giugno: Il fascino della classica nel giorno della Festa della Repubblica. Alle ore 17:00 , la Chiesa di San Pietro a Cassano Spinola farà da cornice al Duo Manara-Voghera nell’ambito dei prestigiosi concerti del Festival ECHOS .

Il fascino della classica nel giorno della Festa della Repubblica. Alle , la Chiesa di San Pietro a Cassano Spinola farà da cornice al nell’ambito dei prestigiosi concerti del . Mercoledì 3 Giugno: Una serata densa di emozioni letterarie e memoria sportiva. Alle ore 18:30 , presso le cantine del Gavazzana Blues, l’autrice Luciana Rota presenterà il suo libro “Fausto, il mio Coppi – Storia di un amore in salita nel diario della moglie Bruna”. A seguire, un momento conviviale ospitato presso il Ristorante “A Casa del Sindaco”.

Una serata densa di emozioni letterarie e memoria sportiva. Alle , presso le cantine del Gavazzana Blues, l’autrice Luciana Rota presenterà il suo libro “Fausto, il mio Coppi – Storia di un amore in salita nel diario della moglie Bruna”. A seguire, un momento conviviale ospitato presso il Ristorante “A Casa del Sindaco”. Giovedì 4 Giugno: Spazio a “Note di Pace” . Dalle ore 16:30 , il cortile delle Scuole di Cassano Spinola si animerà con un pomeriggio interamente curato dai bambini e dai ragazzi delle Scuole locali e dai piccoli del nido “Il Giardino d’infanzia”, realizzato in stretta collaborazione con gli “Amici dell’arte” di Serravalle S.

Spazio a . Dalle , il cortile delle Scuole di Cassano Spinola si animerà con un pomeriggio interamente curato dai bambini e dai ragazzi delle Scuole locali e dai piccoli del nido “Il Giardino d’infanzia”, realizzato in stretta collaborazione con gli “Amici dell’arte” di Serravalle S. Venerdì 5 Giugno: Arriva “La cultura del gusto” a Cassano Spinola. Alle ore 18:30 in Piazza XXVI Aprile si terrà l’inaugurazione del pittoresco “muretto dei proverbi cassanesi”. Subito dopo, dalle ore 19:00 , ci si sposta in Piazza Indipendenza per una ricca serata di Street Food curata dalle Proloco e dalle realtà del territorio. Ad accompagnare i sapori ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo dei “The Rotoloni” , seguito da una travolgente serata danzante a cura della Scuola “WB Danze” .

Arriva a Cassano Spinola. Alle in Piazza XXVI Aprile si terrà l’inaugurazione del pittoresco “muretto dei proverbi cassanesi”. Subito dopo, dalle , ci si sposta in Piazza Indipendenza per una ricca serata di Street Food curata dalle Proloco e dalle realtà del territorio. Ad accompagnare i sapori ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo dei , seguito da una travolgente serata danzante a cura della Scuola . Sabato 6 Giugno: È il momento de “La Cultura dello Sport” . Nel pomeriggio, a Cassano Spinola, scatta l’iniziativa “Tutti in Bici!”: ritrovo alle ore 13:30 e partenza alle 14:00 per l’avvincente crono scalata lungo Via Arzani. A seguire, pedalata collettiva fino al Moto Club Cassanese per la meritata merenda e le premiazioni. In serata ci si sposta a Gavazzana: alle ore 21:30 in Piazza del Collegio andrà in scena “Concertare a ritmo di sport”, un imperdibile concerto curato dall’ Associazione Musicale Aurora .

È il momento de . Nel pomeriggio, a Cassano Spinola, scatta l’iniziativa “Tutti in Bici!”: ritrovo alle e partenza alle 14:00 per l’avvincente crono scalata lungo Via Arzani. A seguire, pedalata collettiva fino al Moto Club Cassanese per la meritata merenda e le premiazioni. In serata ci si sposta a Gavazzana: alle in Piazza del Collegio andrà in scena “Concertare a ritmo di sport”, un imperdibile concerto curato dall’ . Domenica 7 Giugno: Chiusura in bellezza con la “Cam Cam”. La partenza della camminata è fissata alle ore 9:00 da Cassano Spinola, con una successiva tappa alle 11:30 a S. Agata Fossili, per giungere infine al traguardo nello splendido borgo di Castellania Coppi.