Il Comune di Diano Marina rafforza il suo impegno verso il benessere animale e il soccorso degli animali in difficoltà, annunciando il rinnovo del servizio di ambulanze veterinarie su tutto il territorio comunale. Questa iniziativa, frutto della sottoscrizione di una nuova convenzione con l’associazione “Ambulanze Veterinarie odv”, garantisce un supporto tempestivo e qualificato per gli animali da compagnia e d’affezione.

Il servizio prevede l’intervento rapido di un’ambulanza veterinaria per un primo soccorso salvavita in caso di emergenze fisiche che coinvolgano animali domestici. Successivamente, l’animale verrà trasportato presso la struttura veterinaria fiduciaria del proprietario o, in alternativa, alla clinica veterinaria più vicina. Questa copertura è estesa a residenti e domiciliati nel comune di Diano Marina, che potranno beneficiare gratuitamente di un pronto intervento attivo 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi.

Un aspetto innovativo della convenzione riguarda l’attivazione delle procedure di soccorso per animali d’affezione e da reddito coinvolti in eventi calamitosi, in linea con le recenti disposizioni della normativa di protezione civile. Diano Marina si posiziona così tra i primi comuni italiani ad allinearsi alle direttive del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, che richiedono ai comuni di predisporre servizi di assistenza sanitaria e ricollocazione in strutture specializzate per gli animali colpiti da calamità. Queste nuove prassi operative saranno integrate nel Piano di Protezione Civile comunale, consolidando le procedure di soccorso già adottate.

Il Sindaco di Diano Marina ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo del servizio: “Il benessere dei nostri amici a quattro zampe è una priorità per la nostra amministrazione. Con questo rinnovo, non solo garantiamo un soccorso immediato in caso di necessità, ma ci allineiamo anche alle più recenti normative nazionali in materia di protezione civile, dimostrando una sensibilità e un’attenzione concrete verso tutti gli animali presenti sul nostro territorio”.

L’Assessore Sabrina Messico ha aggiunto: “Questa convenzione rappresenta un passo significativo per la nostra comunità. Offrire un servizio di ambulanze veterinarie gratuito e disponibile 24 ore su 24 è un segno tangibile del nostro impegno. Inoltre, l’integrazione delle procedure per gli eventi calamitosi ci rende un comune all’avanguardia, pronto a rispondere in modo efficace e organizzato anche nelle situazioni più critiche, tutelando la vita e la salute degli animali”.

“Esprimo grande soddisfazione per la sottoscrizione della convenzione” ha concluso Francesco Bregolin, Presidente del Consiglio comunale “in quanto andiamo ad arricchire i servizi comunali di Protezione Civile. Grazie all’attenzione e lungimiranza dei nostri uffici, si amplia lo spettro dei servizi non solo per gli umani ma anche per gli animali che spesso sono parte integrante delle nostre famiglie”.

È importante ricordare che il servizio di pronto soccorso per animali selvatici feriti, già affidato allo studio veterinario Novaro, rimane attivo e complementare a questa nuova iniziativa. In caso di necessità, il servizio di ambulanze veterinarie può essere attivato esclusivamente tramite chiamata telefonica al numero di emergenza 338 3356511.