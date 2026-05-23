Tortona – È partita con il piede giusto la VII edizione di “viaggiAMO con I LIBRI” (2026). La rassegna letteraria, inaugurata con grande successo giovedì scorso, in piazza della Merì davanti alla Biblioteca, ha già fatto registrare un’ottima risposta di pubblico, con ben 8 libri già presentati nei primi due giorni di kermesse. Ma il viaggio letterario è appena iniziato e si prepara a entrare nel suo momento clou.

Il fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio si preannuncia denso di appuntamenti, confermando l’obiettivo e il motto della manifestazione: “Un festival per dare voce all’anima del territorio”. L’evento, promosso con il supporto del Sistema Bibliotecario Tortonese, della Regione Piemonte e del circuito Città che legge, trasformerà ancora una volta la città in un crocevia di storie, autori e case editrici.

Il programma di Sabato 23 maggio: dai talenti locali al gran finale con Andrea Vitali

La giornata di sabato offrirà una maratona letteraria che spazierà tra narrativa, saggistica e memorie di viaggio.

Mattina: Si parte alle 10:30 con Giuseppe Grossi e il suo Nostalgic things (Edizioni Epoké). A seguire, Massimo Brusasco presenterà Il primo delitto della strada dei ribaltabili (puntoacapo Editrice) alle 11:15, mentre alle 12:00 sarà il turno di Antonio Gervasoni con il suo Viaggio in India nei giorni di Maha Kumbh 2025.

Si parte alle 10:30 con e il suo Nostalgic things (Edizioni Epoké). A seguire, presenterà Il primo delitto della strada dei ribaltabili (puntoacapo Editrice) alle 11:15, mentre alle 12:00 sarà il turno di con il suo Viaggio in India nei giorni di Maha Kumbh 2025. Pomeriggio: Dalle 15:00 riprenderanno gli incontri con Sara Ferrari (La lingua ebraica, Carocci Editore), seguita da Ornella Pastorino con il suo racconto di viaggio in camper. Il pomeriggio proseguirà con un ricco parterre di autori: Valeria Rivabella (16:30), Elena Di Gesualdo (17:15), Bruno Volpi (18:00) e Andrea Quaglini (18:45).

Dalle 15:00 riprenderanno gli incontri con (La lingua ebraica, Carocci Editore), seguita da con il suo racconto di viaggio in camper. Il pomeriggio proseguirà con un ricco parterre di autori: (16:30), (17:15), (18:00) e (18:45). Sera: L’atteso appuntamento serale delle 20:45 vedrà come protagonista il celebre scrittore Andrea Vitali, che presenterà il suo ultimo lavoro I rimedi del dottor Aiace Debouché, edito da Garzanti.

Il programma di Domenica 24 maggio: un tuffo nelle emozioni e nella storia locale

La domenica manterrà alto il ritmo delle presentazioni, aprendosi con un momento di profonda sensibilità per concludersi con un omaggio alla storia della città.

Mattina: L’apertura delle 10:00 è dedicata all’inclusione e alla condivisionione, con la presentazione del secondo quaderno de Il Bullone , intitolato “Un gruppo di amici”, che vedrà la partecipazione dei ragazzi de Il Bullone e dello psicologo Massimo Tassinaro. Seguiranno le presentazioni di Maria Vittoria Somigliana (11:00) e Stefania Chiappalupi (11:45).

L’apertura delle 10:00 è dedicata all’inclusione e alla condivisionione, con la presentazione del secondo quaderno de , intitolato “Un gruppo di amici”, che vedrà la partecipazione dei ragazzi de Il Bullone e dello psicologo Massimo Tassinaro. Seguiranno le presentazioni di (11:00) e (11:45). Pomeriggio: A partire dalle 15:00 si alterneranno Marco Candida , Andrea Scotto , Luigi Ferretto , Simona Semino e Maria Monica Gentili , portando al pubblico un mix di romanzi storici, gialli e racconti legati al territorio, in particolare alla Val Curone.

A partire dalle 15:00 si alterneranno , , , e , portando al pubblico un mix di romanzi storici, gialli e racconti legati al territorio, in particolare alla Val Curone. Sera: A chiudere la VII edizione, alle 20:45, sarà Angelo Bottiroli con un libro che tocca le corde della nostalgia e dell’identità cittadina: Tortona sparita. La città com’era e che non c’è più soppiantata dagli eventi e dal progresso.

Un weekend imperdibile per tutti gli amanti della lettura, che avranno l’opportunità di dialogare direttamente con gli autori e scoprire nuove affascinanti voci del panorama editoriale.