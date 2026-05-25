Imperia, 25 maggio 2026 – Il Presidente della Provincia Claudio Scajola commenta così i risultati delle elezioni comunali sul territorio provinciale: <Auguro un buon lavoro a tutti i sindaci eletti della provincia di Imperia. Ancora una volta emerge chiaramente come, al di sopra di tutto, contino le persone: nelle elezioni, infatti, i cittadini cercano soprattutto amministratori concreti in cui potersi rispecchiare. I migliori auguri al nuovo sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, donna e professionista di prestigio, la cui elezione dimostra che gli elettori non si sono lasciati condizionare da polemiche di basso livello. Sono certo che, nel suo nuovo ruolo di primo cittadino, confermerà le grandi qualità già ampiamente dimostrate in Consiglio Provinciale e nella giunta di Bordighera. Congratulazioni anche al neo eletto Stefano Gastaudo a Rocchetta Nervina per il risultato raggiunto, con la certezza che saprà guidare la comunità con dedizione e amore per il territorio. Auguri di buon lavoro ai sindaci riconfermati per l’impegno nei loro territori e giustamente premiati dai loro cittadini: Marcello Pallini alla guida di Santo Stefano al Mare, Tullio Cha ad Aquila d’Arroscia e Massimo Rosso a Pietrabruna>

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