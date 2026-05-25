|Prenderà il via all’insegna del jazz la 63° edizione 2026 del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.L’appuntamento è il 10 luglio: nella suggestiva piazza dei Corallini si esibiranno due grandi protagonisti della scena internazionale, Paolo Fresu, tromba e flicorno, e Pierpaolo Vacca, organetto ed elettronica.
Il cartellone, firmato dal direttore artistico Michel Balatti, propone 15 eventi fra classica, jazz, canzone d’autore, teatro, musica etnica ed elettronica.
Sono già acquistabili i biglietti di tutti i concerti del Festival.
|La 63° edizione del Festival di Cervo segna un passaggio nuovo nella storia della manifestazione. Per la prima volta la kermesse si articolerà attorno a un tema unitario, il dialogo.
Una scelta che nasce dal desiderio di valorizzare l’eredità umana e artistica di Sandor Vegh, fondatore del Festival, e al tempo stesso di rispondere alle domande del presente, restituendo alla musica il suo ruolo fondamentale di relazione, confronto e crescita condivisa.
Il Festival si svilupperà lungo due assi tematici connessi tra loro: L’Arte del Dialogo e Risonanze – Végh e il violino del nostro tempo.
Ancora, l’edizione 2026 accoglierà anche le Giornate Géza Anda. Si tratta di una retrospettiva pianistica realizzata con il patrocinio della Fondazione Concours Geza Anda di Zurigo, nata per celebrare due importanti ricorrenze: il 50° anniversario della scomparsa di Geza Anda e il 100° anniversario della nascita di Hortense Anda-Buhrle, fondatrice del Concorso.
|Il 63° Festival di Cervo farà salire sui suoi palcoscenici nomi di rilievo, già dall’esordio del 10 luglio.
Ad accendere il palco dei Corallini saranno Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca. In un atteso “live act” che parte da balli, danze, riti e tradizioni della Sardegna si proietteranno in un mondo in cui i suoni del passato incontrano quelli del presente attraverso l’elettronica.
Altra serata jazz da non perdere, quella del 4 agosto con Fabrizio Bosso, tromba, e Bebo Ferra, chitarra, impegnati in un programma che mescolerà linguaggi diversi con escursioni anche nelle atmosfere brasiliane.
Il nostro rapporto con la città è il tema dello spettacolo teatrale “Jannacci arrenditi! La città ascolta” di Paolo Jannacci il 24 luglio. L’artista sarà sul palco dei Corallini con un trio strumentale per condividere pagine originali, ma anche di Paolo Conte, Luigi Tenco e del padre Enzo.
Alle parole sarà dedicato anche la serata del 13 agosto che avrà come protagonista d’eccezione lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo. Ottocento anni dopo la sua morte, Cazzullo racconterà la vita di Francesco d’Assisi, accompagnato in musica dal Ring Around Quartet.
Spazio, infine, a uno degli artisti più versatili del panorama musicale, non solo italiano. Il 31 luglio, infatti, il violoncellista Giovanni Sollima e la pianista Carlotta Maestrini concederanno un programma quanto mai vario, da Beethoven all’alternative metal dei System Of a Down, passando per i Led Zeppelin e musiche originali.
|Cervo ti Strega 2026 è una 13° edizione tra memoria e contemporaneità.
Nato nel 1947, il Premio Strega celebra infatti i suoi ottant’anni, un anniversario che rappresenta un momento di riflessione sul valore e sulla continuità della tradizione letteraria italiana.
Il filo conduttore di Cervo ti Strega è la poesia, con un’attenzione particolare alla produzione poetica femminile. Il percorso rende omaggio alle voci delle donne nella letteratura e alla loro presenza nella storia del Premio Strega.
Dopo il weekend inaugurale del 23 e 24 maggio, con i cinque finalisti del Premio Strega Poesia 2026 e l’evento-omaggio a Orsola Nemi “Voci che restano. Poesie di donne tra memoria e presente”, il gran finale della 13° edizione di Cervo ti Strega avverrà domenica 19 luglio, alle 21:30, in Piazza dei Corallini.
Sarà Pino Strabioli, noto volto televisivo legato all’evento letterario, a fare gli onori di casa per presentare il vincitore del 80° Premio Strega 2026.
I biglietti della serata del 19 luglio sono acquistabili online.