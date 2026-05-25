Il 63° Festival di Cervo farà salire sui suoi palcoscenici nomi di rilievo, già dall’esordio del 10 luglio.



Ad accendere il palco dei Corallini saranno Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca. In un atteso “live act” che parte da balli, danze, riti e tradizioni della Sardegna si proietteranno in un mondo in cui i suoni del passato incontrano quelli del presente attraverso l’elettronica.



Altra serata jazz da non perdere, quella del 4 agosto con Fabrizio Bosso, tromba, e Bebo Ferra, chitarra, impegnati in un programma che mescolerà linguaggi diversi con escursioni anche nelle atmosfere brasiliane.



Il nostro rapporto con la città è il tema dello spettacolo teatrale “Jannacci arrenditi! La città ascolta” di Paolo Jannacci il 24 luglio. L’artista sarà sul palco dei Corallini con un trio strumentale per condividere pagine originali, ma anche di Paolo Conte, Luigi Tenco e del padre Enzo.



Alle parole sarà dedicato anche la serata del 13 agosto che avrà come protagonista d’eccezione lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo. Ottocento anni dopo la sua morte, Cazzullo racconterà la vita di Francesco d’Assisi, accompagnato in musica dal Ring Around Quartet.



Spazio, infine, a uno degli artisti più versatili del panorama musicale, non solo italiano. Il 31 luglio, infatti, il violoncellista Giovanni Sollima e la pianista Carlotta Maestrini concederanno un programma quanto mai vario, da Beethoven all’alternative metal dei System Of a Down, passando per i Led Zeppelin e musiche originali.