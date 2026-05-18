Maggio è il mese scelto dal Dipartimento di Salute Mentale per riflettere sulla fragilità della mente.

Quest’anno gli eventi hanno fatto tappa a Tortona con la mostra “ dall’istituzione chiusa alla salute mentale “ visitabile per tutto il mese negli spazi della libreria Namastè e con alcuni pannelli esposti nelle vetrine dei negozi lungo la via Emilia; il “ Bullone” è presente con alcuni scatti fotografici dei propi laboratori (curati da Donata Boggio Sola) e con l’opera “ Noi è tanti “ , una creazione frutto del laboratorio di arteteraopiaclinica curata da Angela Cutugno e dal laboratorio di manualitàcreativa animato da Natale Panaro.

“ L’opera invita ad allargare lo sguardo, a rompere il pregiudizio, a riconoscere la ricchezza delle stratificazioni che abitano ogni individuo. Non offre risposte,ma spazi di risonanza:un gesto collettivo che stimola il pensiero e restituisce valore alla complessività del vivere “.

Venerdì 15 si è svolto il convegno “ confronto fra le associazioni”, finalizzato a creare rete fra le stesse

A seguire domenica 24 alle 10, nella piazzetta antistante la Biblioteca, presenteremo come Bullone il secondo quaderno “ un gruppo di amici “ frutto del laboratorio seguito da Massimo Tassinario

nell’ambito dell’iniziativa “ viaggiamo con i libri ”.

Ma non è finita!

Il mese si concluderà sabato 30 maggio ore15 , alla Casa del Giovane ,con lo spettacolo

“ addio e grazie per tutto il pesce “ , show comico-musicale de Gli scapà da Cà ,

laboratorio coordinato da Paolo Mogliazza.

Insomma,una bella sfacchinata per i ragazzi del Bullone e i loro animatori, queste attività che la Diapsi propone si realizzano grazie al contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e,assieme diamo la possibilità a persone fragili di stare assieme,offrendo momenti di inclusione e divertimento per la nostra Comunità.

Silio Simeone