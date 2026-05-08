Lo scorso fine settimana la Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadinoitaliano di 50 anni per detenzione abusiva di armi da fuoco. L’attività degli agenti è iniziata aseguito della segnalazione alla sala operativa della Questura in cui si faceva riferimento ad una liteverbale tra automobilisti nei pressi di un ristorante, al culmine della quale un uomo avevaminacciato il contendente con una pistola.Dalle prime informazioni subito raccolte dal personale delle Volanti sono partite le indagini dellaSquadra Mobile volte ad accertare l’identità del presunto possessore dell’arma. Al positivo esitodegli accertamenti, gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare acasa del soggetto identificato che ha permesso di rinvenire una pistola beretta cal. 22, risultatarubata nel 2021 al regolare detentore, ed una carabina ad aria compressa di libera vendita che,tuttavia, ad una prima verifica dei poliziotti, è subito risultata modificata al fine di aumentarne lacapacità offensiva, portandola notevolmente sopra i limiti di legge. Nel corso della perquisizione,inoltre, gli agenti hanno sequestrato centinaia di proiettili e due ulteriori armi ad aria compressa,una pistola modello Glock ed un’altra carabina, prive di tappo rosso su cui sono in corso ulterioriverifiche.L’uomo, pertanto, che vantava numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro lapersona, veniva deferito per minaccia aggravata, ricettazione e contestualmente tratto in arresto eper il possesso delle armi.Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attivitàsvolte per esigenze di pubblica sicurezza da questo Ufficio. Si rammenta la presunzione diinnocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata ingiudicato.

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