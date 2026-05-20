Domenica 24 maggio a Montecastello si terrà la prima edizione di Montecastello

in Trail, evento aperto a tutti per promuovere il territorio con una chiave di

lettura rivolta al movimento e allo sport in natura, favorendo l’aggregazione e il

benessere fisico.

Ideato e promosso da Dalila Siri, consigliere comunale e amica del paese, l’evento

ha come partner l’associazione PASSOdopoPASSO ODV, il Patrocinio del Comune

di Montecastello e la collaborazione della Pro Loco locale.

L’iniziativa nasce con un’idea semplice, dice Dalila: “Creare un’occasione per stare

insieme, fare attività fisica e avvicinare più persone possibili allo sport, in un

contesto accessibile e informale. Montecastello è un borgo con una bellezza

intrinseca e suggestiva che vale la pena scoprire, le sue scalinate e gli angoli

pittoreschi si ritagliano anche la fama di essere un luogo adatto per chi vuole

allenarsi specialmente in salita, è frequentato da sportivi della zona proprio per

questa caratteristica. Con questo evento vogliamo dare un’occasione in più per

scoprire il borgo, viverlo nella sua interezza compreso l’ambiente collinare che lo

circonda.”

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso il “Ritrovo nel bosco” sito in Via Isorella

a Montecastello (AL), come percorso di riferimento verrà preso l’AMC Anello di

Montecastello, inserito nel catasto dei sentieri della Provincia di Alessandria, con

una lunghezza di 8,5 Km e dislivello +300 mt, inizia con il tratto urbano fatto di

scalinate per poi alternare tratti sterrati e asfaltati in un contesto dinamico

prettamente collinare.

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