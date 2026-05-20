Domenica 24 maggio a Montecastello si terrà la prima edizione di Montecastello
in Trail, evento aperto a tutti per promuovere il territorio con una chiave di
lettura rivolta al movimento e allo sport in natura, favorendo l’aggregazione e il
benessere fisico.
Ideato e promosso da Dalila Siri, consigliere comunale e amica del paese, l’evento
ha come partner l’associazione PASSOdopoPASSO ODV, il Patrocinio del Comune
di Montecastello e la collaborazione della Pro Loco locale.
L’iniziativa nasce con un’idea semplice, dice Dalila: “Creare un’occasione per stare
insieme, fare attività fisica e avvicinare più persone possibili allo sport, in un
contesto accessibile e informale. Montecastello è un borgo con una bellezza
intrinseca e suggestiva che vale la pena scoprire, le sue scalinate e gli angoli
pittoreschi si ritagliano anche la fama di essere un luogo adatto per chi vuole
allenarsi specialmente in salita, è frequentato da sportivi della zona proprio per
questa caratteristica. Con questo evento vogliamo dare un’occasione in più per
scoprire il borgo, viverlo nella sua interezza compreso l’ambiente collinare che lo
circonda.”
Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso il “Ritrovo nel bosco” sito in Via Isorella
a Montecastello (AL), come percorso di riferimento verrà preso l’AMC Anello di
Montecastello, inserito nel catasto dei sentieri della Provincia di Alessandria, con
una lunghezza di 8,5 Km e dislivello +300 mt, inizia con il tratto urbano fatto di
scalinate per poi alternare tratti sterrati e asfaltati in un contesto dinamico
prettamente collinare.
Domenica ad Alessandria c’é “Montecastello in trail”
Domenica 24 maggio a Montecastello si terrà la prima edizione di Montecastello