Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 11, a Litta Parodi, frazione di Alessandria, sarà

scoperta una targa commemorativa nel luogo in cui, il 14 marzo 1959, Fausto Coppi

rimase coinvolto in un incidente stradale durante un allenamento in bicicletta.

L’iniziativa, nata da un’idea di Natalino Ferrari, è promossa dal Movimento Cristiano

Lavoratori di Alessandria con il patrocinio della Provincia di Alessandria, che ha inoltre

offerto il proprio supporto organizzativo. La cerimonia si svolgerà presso l’incrocio tra la

strada statale e la viabilità locale di Litta Parodi, teatro dell’incidente che coinvolse il

Campionissimo e il gregario Ettore Milano.

La data scelta assume un significato particolare: proprio il 22 maggio il Giro d’Italia

partirà da Alessandria, riportando idealmente il grande ciclismo sulle strade del

territorio alessandrino e creando un legame simbolico tra la memoria storica e il

presente sportivo nazionale.

La targa, ideata e sostenuta da Natalino Ferrari, che firma anche la frase posta in calce al

manufatto, richiama uno degli episodi meno conosciuti ma più significativi degli ultimi

mesi della carriera di Coppi. In seguito a quell’incidente, infatti, il Campionissimo non

poté prendere parte alla Milano-Sanremo del cinquantenario.

Durante la manifestazione interverranno Luigi Benzi, Presidente della Provincia di

Alessandria; Natalino Ferrari, promotore dell’iniziativa e sponsor della targa; Piercarlo

Fabbio, Presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria. Sarà

inoltre presente un testimone oculare dell’incidente, ancora vivente a sessantasette

anni di distanza dai fatti, che porterà la propria diretta testimonianza di quella giornata.

“Il patrocinio della Provincia a questa iniziativa – dichiara il Presidente Luigi Benzi – nasce dalla volontà di valorizzare un episodio che appartiene alla memoria collettiva del

nostro territorio e alla storia del ciclismo italiano. Coppi rappresenta ancora oggi un

simbolo universale di sport, sacrificio e passione, e il fatto che uno dei momenti cruciali

della sua vicenda umana sia avvenuto nel nostro territorio rende doveroso conservarne il

ricordo. La Provincia, impegnata anche nel rilancio del sito storico di Marengo e del suo

Museo, intende così rendere un ulteriore omaggio alla Frascheta e alla sua memoria

storica.”

“Ho voluto questa targa – afferma Natalino Ferrari – perché la memoria di Fausto Coppi

non appartiene soltanto agli appassionati di ciclismo, ma alla storia civile italiana. Quel

tratto di strada tra Novi Ligure, Spinetta Marengo e Litta Parodi è diventato parte della

sua vicenda umana e sportiva. Ricordarlo significa trasmettere alle nuove generazioni il

valore di un campione che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo del Paese.”

“Nel ricordare Coppi – sottolinea Piercarlo Fabbio – desideriamo anche restituire

attenzione alla figura di Ettore Milano, gregario fedele, uomo di squadra e amico

personale del Campionissimo. Dietro le grandi imprese sportive esistono sempre relazioni

umane profonde, spesso meno celebrate ma decisive. Questa iniziativa vuole essere

anche un omaggio a quella solidarietà silenziosa e concreta che ha caratterizzato il

ciclismo di un’intera epoca.”

La cerimonia sarà pubblica e aperta alla cittadinanza.

È prevista la presenza di alcuni Presidenti di Circoli MCL: Manuela Lessio (Santa Maria di

Castello), Efrem Bovo (Buonaparte), Roberto Cristiano (SIAS Patronato), Adolfo Licandro

(Agire), Marco Mazzoni (Lisondria Vegia).