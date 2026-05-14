Nel pomeriggio del 12 maggio 2026, si è svolta, presso il Palazzo del Governo, una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzata alla definizione di strategie mirate ed efficaci volte ad assicurare la sicurezza e la gestione del territorio nella città di Sanremo in previsione della stagione estiva.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Antonio Giaccari, hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini, il Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Alessandro Il Grande e il Comandane della Polizia Locale di Sanremo, dott. Fulvio Asconio.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale hanno evidenziato l’esigenza di una particolare attenzione al territorio, anche in considerazione del significativo aumento delle presenze turistiche che caratterizza il periodo estivo, con specifico riguardo ai profili connessi alla sicurezza urbana e alla serena fruizione degli spazi pubblici da parte di residenti e visitatori.

L’incontro ha consentito un utile confronto interistituzionale sulle principali criticità segnalate e sulle misure già in essere, nonché sulle possibili ulteriori iniziative da adottare nell’ambito delle rispettive competenze.

In tale contesto, in stretto raccordo tra l’Amministrazione comunale e le Forze di Polizia, saranno promosse mirate iniziative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza e tutela del territorio, in particolare, nelle aree a maggiore concentrazione di persone, ovvero nelle zone dalla movida e nei principali luoghi di aggregazione, ove si registrano più elevati livelli di affluenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, in vista del rilevante afflusso turistico atteso nei prossimi mesi.

Analogamente, saranno oggetto di mirati servizi le aree ritenute più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e vivibilità complessiva del territorio.

Tra i presenti è stata condivisa l’opportunità di mantenere canali di comunicazione diretti per un costante monitoraggio della situazione e adottare misure più appropriate e stringenti in relazione alle eventuali necessità che si dovessero verificare.