Domenica 7 giugno, dalle ore 14:30 alle 19:00, l’Oratorio San Luigi e il Centro Mater Dei ospiteranno un pomeriggio interamente dedicato allo sport, ai più giovani, all’inclusione e alle famiglie.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scoperta delle realtà sportive locali. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 14:30 e fino alle 19:00, Tortona ospiterà la “Festa dello Sport e delle Famiglie”. L’eventopromosso dal Comune di Tortona, dall’Opera di Don Orione e dalla Polisportiva Derthona, si svilupperà negli spazi dell’Oratorio San Luigi e del Centro Mater Dei, situati in Via Don Sparpaglione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello avvicinare i più giovani alla pratica sportiva intesa come veicolo di benessere psicofisico e di integrazione sociale. Per tutta la durata della manifestazione, i partecipanti avranno la possibilità unica di provare gratuitamente diverse discipline sportive grazie alla collaborazione e alla presenza sul campo realtà sportive del territorio. Tra le associazioni coinvolte figurano il Derthona Atletica, Derthona Basket, Lions Rugby Tortona, Derthona Tennis, Derthona Combat, Dertona Calcio Giovanile, Pallamano Derthona, Derthona Nuoto, Derthona FBC 1908, Boxing Club Tortona, Budo Arashi Tortona, EnjoyThe Trail.

Lo sport in prima linea e per i più piccoli saranno presenti i Clown di corsia di Voghera, pronti a garantire animazione e sorrisi in un’atmosfera di festa. A metà pomeriggio, per ricaricare le energie di atleti e visitatori, sarà offerta una merenda per tutti i partecipanti e per finire i ragazzi di Enjoy The Trai si esibiranno in una dimostrazione di destrezza con le loro mountain bike.

L’ingresso e la partecipazione alle attività sono completamente gratuiti.