Prosegue il potenziamento della rete di emergenza-urgenza territoriale lungo il confine tra Piemonte e Liguria. Nella serata di martedì 26 maggio, l’Elisoccorso di Azienda Zero ha partecipato con successo all’attività di validazione in notturna di una nuova area di atterraggio elicotteri nel Comune di Rossiglione (GE).

L’operazione, coordinata dal 118 della Regione Liguria, ha visto coinvolti gli equipaggi aeronautici e sanitari dell’elicottero “Grifo” decollato dalla base di Albenga e dell’elicottero “Tango Echo” decollato dalla base di Torino, segna un passo avanti fondamentale per garantire pronti interventi per i cittadini dell’Alto Monferrato, dell’Ovadese e delle Valli Stura e Orba.

L’area di Rossiglione rappresenta uno snodo logistico di primaria importanza e un presidio strategico per l’autostrada A26 e per l’intera area appenninica circostante. Essa consente di garantire interventi tempestivi lungo un tratto autostradale storicamente complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi cantieri e limitazioni alla viabilità che spesso rallentano i mezzi di soccorso su gomma. In tale contesto, risulta fondamentale l’interoperabilità tra i diversi assetti di soccorso, che facilita l’individuazione di punti di incontro efficienti tra l’elicottero e le squadre di terra (ambulanze e soccorso alpino), operanti in un territorio con orografia particolarmente articolata.

L’area assume inoltre un ruolo rilevante nell’ambito dell’integrazione interregionale tra Piemonte e Liguria, contribuendo all’ottimizzazione del servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e garantendo l’attivazione del mezzo più vicino e idoneo all’intervento, indipendentemente dai confini amministrativi.

Andrea Mina, Responsabile Regionale dell’Elisoccorso 118 – Azienda Zero, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «La validazione di questo sito, sebbene tecnicamente ubicato in territorio ligure, rappresenta un valore aggiunto di rilievo per il sistema di emergenza piemontese. La sinergia con la Regione Liguria consente di ridurre significativamente i tempi di intervento in un’area particolarmente critica come l’Ovadese e il tratto appenninico dell’A26. Il sito di Rossiglione si integra idealmente nella rete regionale, che conta già circa 270 aree di atterraggio notturno attive in Piemonte, un numero in costante crescita grazie al lavoro continuo dei tecnici di Azienda Zero, in stretta collaborazione con gli enti locali».

«L’attività svolta nella serata di lunedì conferma la volontà delle due Regioni di investire in una piena interoperabilità e integrazione dei servizi sanitari di emergenza, rafforzando anche i rapporti operativi tra gli equipaggi di elisoccorso piemontesi e liguri, che sempre più frequentemente possono trovarsi a operare congiuntamente sullo stesso evento – dichiara Massimo D’Angelo direttore generale Azienda Zero – grazie a queste procedure di validazione, l’elisoccorso notturno si consolida come uno strumento sempre più capillare ed efficace, in grado di operare in sicurezza anche in condizioni logistiche sfidanti, garantendo elevati standard qualitativi nei trasporti sanitari d’emergenza».