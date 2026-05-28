Domenica 31 maggio, alle ore 17.00, il secondo appuntamento della rassegna unisce la letteratura alla grande musica classica e cinematografica. L’evento, a ingresso libero, vedrà la presentazione del libro “Le mille voci della città” seguita dal concerto del duo Bargioni-Zincone.

Dopo il grande successo riscosso nel primo appuntamento, l’Associazione Culturale Musicale Artemusica torna a proporre un affascinante intreccio di note e parole. Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 17.00, il suggestivo piano terra del Museo della Gambarina (Museo “C’era una volta”) ospiterà il secondo evento della seconda edizione della rassegna “Arte e Musica per l’Anima: un rifugio dal mondo moderno”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Alessandria e realizzata con il sostegno di BPM, si aprirà con un momento interamente dedicato alla letteratura. Il pubblico potrà infatti assistere alla presentazione del libro “Le mille voci della città”, scritto da Maurizio Mauro ed edito da Tripla E. A guidare l’incontro sarà la moderatrice Francesca Fazio, accompagnata per l’occasione dalle letture a cura di Carolina Sposato.

A seguire, lo spazio espositivo si riempirà di emozioni musicali con il concerto “Corde dell’Anima: dal Barocco al Cinema”. Ad esibirsi sarà il duo composto da Matteo Bargioni al violino e Ivana Zincone al pianoforte. I due musicisti guideranno gli spettatori in un suggestivo viaggio lungo tre secoli, unendo magistralmente il repertorio classico ai capolavori della settima arte, proponendo brani nati appositamente per il grande schermo e composizioni storiche che il cinema ha poi fatto proprie nel corso degli anni.

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo artemusicaal@libero.it). La direzione ha concepito l’intero ciclo di appuntamenti per coinvolgere un pubblico variegato, con il preciso obiettivo di avvicinare l’intera cittadinanza alla bellezza dell’arte in ogni sua forma.

Dopo questo fine settimana, la kermesse osserverà la consueta pausa estiva, per poi riprendere ufficialmente la propria programmazione il prossimo 20 settembre con lo spettacolo “World Wild Folk” dell’Ensemble Mistralia.