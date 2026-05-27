Domani, giovedì 28 maggio, alle ore 10:00, il Parco di Villa Scarsella a Diano Marina sarà il palcoscenico di un evento significativo per la comunità e, in particolare, per i più giovani: la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi Eco-Schools. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Italia, sarà assegnato ai piccoli del Nido d’Infanzia “G. Canepa” e ai bambini della Scuola dell’Infanzia della Santissima Annunziata di Diano Marina, a testimonianza del loro impegno e della loro dedizione verso le tematiche ambientali.

L’iniziativa, che si inserisce nel programma internazionale Eco-Schools, mira a promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile attraverso un percorso didattico e pratico che coinvolge attivamente studenti e insegnanti. La giornata sarà arricchita dalla presenza di coloro che hanno sostenuto i progetti educativi delle scuole.

CAMST (responsabile del servizio di mensa scolastica) parteciperà con un’attività ludico-educativa e offrirà una merenda a tutti i presenti, sottolineando l’importanza di una sana alimentazione e del consumo consapevole. Anche GM, che ha condotto laboratori interattivi con i bambini, sarà presente per celebrare i frutti del lavoro svolto. Un contributo fondamentale è stato offerto da Egea/Iren, che ha fornito compostiere ai bambini, supportando così i loro progetti di coltivazione dell’orto e del giardino e insegnando i principi del riciclo e della riduzione dei rifiuti.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za, ha espresso grande soddisfazione per l’evento: “La consegna delle Bandiere Verdi ai nostri nidi e scuole dell’infanzia è un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Diano Marina. Questo riconoscimento non è solo un simbolo, ma la concreta dimostrazione di come l’educazione ambientale, iniziata fin dalla più tenera età, sia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile”.

L’Assessore al Servizio Istruzione Sabrina Messico ha aggiunto: “Vedere i nostri bambini impegnati nella cura dell’orto, del giardino e nell’apprendimento delle buone pratiche ambientali è la migliore garanzia per il domani. Le Bandiere Verdi sono il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge le istituzioni, le scuole e le aziende del territorio. Il programma Eco-Schools ci permette di seminare consapevolezza e rispetto per l’ambiente, valori che i nostri giovani cittadini porteranno con sé crescendo. Continueremo a supportare con entusiasmo queste iniziative, convinti che l’investimento nell’educazione ambientale sia il più prezioso per il benessere della nostra città”.

“Domani celebriamo un traguardo straordinario: dieci anni consecutivi di Bandiera Verde per Diano Marina” ha concluso Albina Savastano, referente locale della FEE Italia. “Questo decennale testimonia una costanza e una dedizione rare nel percorso di educazione ambientale. Vedere come il programma Eco-Schools sia diventato parte integrante dell’identità formativa di queste scuole è la prova che il seme della sostenibilità ha messo radici profonde. Complimenti ai piccoli protagonisti e a tutta la rete locale che, anno dopo anno, continua a rendere Diano Marina un modello di eccellenza per la FEE Italia”.