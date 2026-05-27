Nella seduta di martedì 26 maggio è stata approvata la variante semplificata al Piano Regolatore per la rete dell’impianto a biometano, con l’astensione del Partito Democratico. Luca Canevaro eletto all’unanimità come nuovo membro della Commissione Consultiva Agricoltura.

Si è svolto ieri, martedì 26 maggio, il Consiglio comunale a Tortona. La seduta si è aperta senza nessuna comunicazione da parte del Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo.

Successivamente, il Consiglio ha votato per sostituire il membro di minoranza all’interno della Commissione Consultiva Agricoltura, a seguito delle dimissioni di Alberto Balossino: i Consiglieri di opposizione hanno proposto il nome di Luca Canevaro, che è stato votato all’unanimità.

A seguire, l’Assessore Fabio Morreale ha illustrato la delibera di variante semplificata al Piano Regolatore per la costruzione del nuovo impianto di biometano da parte della società Snam Rete Gas spa. La proposta presentata alla Provincia di Alessandria prevede la realizzazione di una condotta che attraversa anche il territorio comunale nella zona nord, al confine con i Comuni di Sale e Castelnuovo Scrivia. La variante consiste nell’adeguamento aggiornato e corretto delle norme di attuazione del PRG con l’inserimento delle fasce di inedificabilità esatte in base alle caratteristiche tecniche dell’opera.

La delibera, che era già stata discussa la scorsa settimana in Commissione Urbanistica, è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e dei Consiglieri Canevaro e Galanzino; astenuti i Consiglieri del Partito Democratico.