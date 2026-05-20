Quest’anno la manifestazione di AssaggiaTortona sarà anche l’occasione per rinsaldare e promuovere nuove collaborazioni con altre Città legate a Tortona da patti di amicizia e solidarietà.

“L’Europa AssaggiaTortona” è il titolo dell’iniziativa che coinvolge le municipalità di Pietrasanta (Provincia di Lucca), Zdunska Wola (Polonia) e la città gemellata di Privas (Francia) che saranno presenti con le rispettive delegazioni a Tortona, ad iniziare dalla serata giovedì 21 maggio, ospiti dell’evento “Derthona Awards 2026 – Il Banchetto di Leonardo” al Teatro Civico.

Il giorno successivo, venerdì 22 alle ore 9, le delegazioni saranno ospiti della Sala del Consiglio Comunale in Municipio, dove incontreranno il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per un incontro cordiale, di presentazione delle rispettive realtà comunali, nella prospettiva di avviare future collaborazioni e di condividere buone pratiche amministrative nell’ambito della cultura, della promozione del territorio e dei rapporti con le Istituzioni Europee.

Sempre venerdì alle ore 17, parteciperanno all’inaugurazione ufficiale di AssaggiaTortona 2026, in piazza Duomo, e resteranno nella nostra Città fino a domenica, avendo modo di visitare, oltre alla manifestazione, i Musei e i monumenti cittadini, i colli tortonesi e anche la Cittadella dello Sport.

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