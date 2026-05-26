Martedì 2 giugno si festeggia l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9,45 in viale Saffi (altezza Giardini Pubblici) con il raduno dei partecipanti e il successivo corteo per le vie cittadine che raggiungerà piazza Dellepiane intorno alle ore 10,15.

Nella Corte di Palazzo Dellepiane la cerimonia si aprirà con il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere.

A seguire, si alterneranno momenti di profonda riflessione e memoria, a partire dall’omaggio alle Madri Costituenti intitolato “Senza distinzione di sesso”, che prevede letture dedicate a cura della Consulta Pari Opportunità e di alcune studentesse del Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure. Successivamente si terrà la ricollocazione della targa in ricordo del Primo Maresciallo Daniele Paladini presso la Sala Consiliare di Palazzo Dellepiane e, infine, l’intitolazione della corte di Palazzo Dellepiane alle “21 Madri Costituenti” della Repubblica Italiana con il relativo svelamento della targa commemorativa.

La mattinata si concluderà con il tradizionale concerto del Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS”, diretto dal Maestro Massimo Cardona.