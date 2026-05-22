La proiezione del filmato “Il Carnevale Dianese” si terrà martedì 26 maggio. Un progetto multimediale per tramandare la tradizione e rilanciare l’immagine del territorio.

La vibrante tradizione del Carnevale di Diano Marina arriva sul grande schermo, trasformandosi in un’opera capace di unire il profondo senso di comunità a una moderna strategia di promozione turistica. Martedì 26 maggio, alle ore 12.00, la Sala Consiliare del Comune (Piazza Martiri della Libertà, 3) ospiterà la proiezione in prima visione de “Il Carnevale Dianese”, un mini-documentario dedicato alla storica manifestazione portata avanti con dedizione dalla Famïa Dianese.

A sottolineare la duplice valenza – culturale e strategica – di questo progetto è l’Assessore Luca Spandre, che evidenzia come il video rappresenti molto più di un semplice racconto visivo: è un vero e proprio ponte tra passato e futuro.

“Questo mini-documentario non è solo un tributo al nostro Carnevale, ma anche un prezioso strumento per tramandare la sua storia alle nuove generazioni e per promuovere Diano Marina oltre i nostri confini,” ha dichiarato con soddisfazione l’Assessore Spandre. “Il lavoro svolto per la realizzazione di questo filmato riflette la passione e l’impegno della Famïa Dianese e di tutti coloro che contribuiscono a mantenere viva questa tradizione”.

Un viaggio in tre atti dietro le quinte della festa

Realizzato all’interno dell’innovativo progetto WeDiano e firmato dalla regia di Alessandro Bonaldo (Ale Bonaldo Studio), il documentario di quasi 30 minuti offre uno sguardo immersivo e senza precedenti, articolato in tre capitoli fondamentali:

La Storia: Un tuffo nelle origini della manifestazione, per offrire il contesto culturale necessario a comprendere l’evoluzione del Carnevale e le storie che ne hanno segnato il passato.

Un tuffo nelle origini della manifestazione, per offrire il contesto culturale necessario a comprendere l’evoluzione del Carnevale e le storie che ne hanno segnato il passato. Il Dietro le Quinte: Il vero cuore pulsante dell’evento. Le telecamere mostrano il work in progress e la magia artigianale che si cela dietro la costruzione dei carri allegorici. Un omaggio doveroso alla creatività e ai sacrifici dei volontari che danno vita a queste straordinarie opere d’arte effimere.

Il vero cuore pulsante dell’evento. Le telecamere mostrano il work in progress e la magia artigianale che si cela dietro la costruzione dei carri allegorici. Un omaggio doveroso alla creatività e ai sacrifici dei volontari che danno vita a queste straordinarie opere d’arte effimere. La Giornata del Carnevale: Dalle prime luci del mattino fino a sera, il filmato cattura l’energia esplosiva della festa, partendo dai preparativi e dal trucco nei retroscena, fino a riversarsi nelle strade invase dall’entusiasmo della città.

Una vetrina per Diano Marina

La visione promossa dall’Assessorato e dall’amministrazione non si ferma alla proiezione locale. Il documentario è stato concepito con un respiro multimediale moderno: dal filmato principale verranno infatti estratti contenuti brevi, ottimizzati per una diffusione mirata sui canali social e per essere utilizzati come materiale visivo promozionale durante fiere ed eventi turistici. L’obiettivo è chiaro: estendere la visibilità del Carnevale dianese, raggiungendo un pubblico sempre più ampio, diversificato e internazionale.

L’appuntamento per scoprire in anteprima questa straordinaria opera è per martedì 26 maggio alle ore 12.00. L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza, insieme alle realtà associative del territorio, è calorosamente invitata a partecipare per celebrare insieme una delle tradizioni più sentite e preziose della comunità dianese.