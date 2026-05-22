Ultimo avviso per gli appassionati d’arte e gli studiosi: c’è tempo solo fino a questa sera (venerdì 22 maggio) per riservare il proprio posto all’importante convegno internazionale promosso dalla Pinacoteca Divisionismo, che svelerà carteggi e segreti inediti del grande pittore piemontese.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona si conferma, ancora una volta, il vero motore culturale del territorio e un punto di riferimento di eccellenza per la valorizzazione del patrimonio artistico italiano. È proprio la Fondazione, infatti, ad aprire le porte della sua prestigiosa Sala convegni (in Via Emilia 168) per ospitare, il prossimo venerdì 29 maggio 2026, l’attesa Giornata di Studio intitolata “Il fondo Angelo Morbelli. Storia archivistica, corrispondenza, carteggi affini”.

Un appuntamento imperdibile, per il quale le iscrizioni si chiudono tassativamente nella giornata di oggi, 22 maggio.

Il ruolo centrale della Fondazione e della Pinacoteca

L’evento rappresenta il coronamento di un lavoro meticoloso avviato nel 2022, anno in cui il prezioso Fondo Angelo Morbelli – un vasto insieme di carte d’archivio in gran parte inedite provenienti dagli eredi dell’artista – è entrato a far parte degli Archivi della Pinacoteca Divisionismo. Grazie al sostegno e alla visione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (i cui saluti istituzionali apriranno i lavori alle ore 10.00 con il Segretario Generale Andrea Crozza), questo tesoro è stato schedato, inventariato e riordinato.

Oggi, quelle carte sono pronte a svelare aspetti inediti della carriera del pittore, gettando nuova luce sul suo impegno per l’affermazione della pittura divisionista e per la partecipazione alle grandi esposizioni internazionali.

Un parterre di altissimo livello

La Giornata di Studio vanta la curatela scientifica di Giovanna Ginex, consulente della Pinacoteca, con la preziosa collaborazione dell’archivista Alessia Francone, autrice dell’intervento sul fondo.

Il programma, ricco e articolato in due sessioni (mattutina alle 10.15 e pomeridiana alle 15.00), vedrà alternarsi al tavolo dei relatori studiose e studiosi di altissima specializzazione: Silvestra Bietoletti, Sandra Berresford, Alessandro Botta, Stefania Circosta, Cinzia Lacchia, Stefano Meriana e Nicol Maria Mocchi. Gli esperti ricomporranno i fili dei contatti internazionali di Morbelli e dei suoi legami con figure di spicco dell’epoca, come Leonardo Bistolfi e Giovanni Buffa.

L’impegno della Fondazione non si esaurirà con il convegno: gli Atti della Giornata saranno infatti pubblicati in italiano e in inglese nel corso del 2027, arricchendo la prestigiosa collana di volumi della Pinacoteca. L’iniziativa vanta inoltre il patrocinio e la collaborazione del Ministero della Cultura e delle principali Direzioni e Soprintendenze archivistiche.

Come partecipare: ultimi posti disponibili

L’orologio scorre: per partecipare a questo straordinario viaggio nella storia dell’arte è obbligatorio confermare la propria presenza entro stasera.

Per riservare il proprio posto alla Segreteria organizzativa, è necessario scrivere immediatamente agli indirizzi email:

g.comunian@fondazionecrtortona.it

a.vecchi@fondazionecrtortona.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0131 822965 o visitare il sito www.ildivisionismo.it. Non perdete l’occasione di varcare le porte della Fondazione C.R. Tortona per riscoprire da vicino i segreti di uno dei maestri indiscussi del Divisionismo.