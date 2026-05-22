Dal 23 Maggio al 18 Luglio 2026

Appuntamento sabato 23 maggio, alle ore 10.00, presso il salone polifunzionale di Camino, in via Roma 37, per l’inaugurazione della mostra “Pipistrelli: folletti del crepuscolo“.

La mostra, visitabile fino al 18 luglio, curata e patrocinata dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, è allestita dall’Associazione Il Picchio.

Le tavole e gli elementi che compongono la mostra raccontano la biologia e il comportamento dei chirotteri, oltre alle numerose curiosità che riguardano questi animali, così speciali e importanti per la biodiversità, anche in ambito urbano.

Un’occasione per conoscerli meglio, superarne la paura, riconoscerne il valore e apprezzarli.

Orari di visita: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle18.30.

In settimana su prenotazione, al numero 345 003 4982 o tramite mail a ilpicchio.camino@gmail.com

Tag: natura, Mostra, animali

Luogo: Via Roma 37

Organizzatore: Associazione Il Picchio

Info Email: ilpicchio.camino@gmail.com Info line: 345 003 4982