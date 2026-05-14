e vie del borgo di Coniolo si preparano ad accogliere la 24ª edizione di “Coniolo Fiori”, la storica

mostra mercato florovivaistica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.

Un appuntamento simbolo della primavera monferrina, capace di richiamare appassionati di

giardinaggio, vivaisti e visitatori da tutto il territorio grazie alla qualità delle esposizioni e al fascino

del borgo monferrino che si affaccia sulla pianura circostante.

Per tutta la durata della manifestazione, a ingresso gratuito, il centro storico si trasformerà in un

grande giardino a cielo aperto: dalle 9.30 fino al tramonto, vivaisti, floricoltori e artigiani del settore

proporranno piante ornamentali, fiori stagionali, specie rare, rose, piante aromatiche e prodotti

dedicati alla cura del verde.

L’attenzione riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità e dell’educazione al

verde, è in linea con gli indirizzi strategici della Regione Piemonte in materia di tutela dell’ambiente

e sviluppo sostenibile. Gli spazi tematici, le conferenze e le attività divulgative contribuiscono a

sensibilizzare il pubblico e a promuovere comportamenti responsabili.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 23 maggio alle ore 11 alla presenza delle autorità.

Durante la cerimonia verrà consegnato il Premio Massimo Matteini ad Alessandro Corbellini, figura

di riferimento nel panorama europeo della coltivazione delle rose.

La giornata di sabato 23 proporrà inoltre dimostrazioni di composizioni floreali con Federica

Salomoni e, nel pomeriggio, approfondimenti dedicati al mondo del verde con Alessandro Corbellini,

Fabio Casadei e Carlo Pagani, volto noto del giardinaggio italiano.

Domenica 24 maggio l’attenzione si sposterà sulla sostenibilità ambientale. Dopo il convegno

mattutino “Verde Comune”, alle ore 15 verrà inaugurato il percorso del progetto “Verde Comune

Monferrato”, iniziativa che anticipa il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti previsto in autunno nel

Casalese. La manifestazione si concluderà con la premiazione dei “Pollici Verdi” locali.

Per tutto il weekend, l’associazione Asproflor curerà laboratori e percorsi sensoriali per bambini e

adulti, mentre tra i protagonisti del settore florovivaistico saranno presenti realtà di rilievo come

Rose Barni, Vivai Pozzo, Il peccato vegetale, Fratelli Gramaglia, Floricoltura Graziella, Liviana

Nifantani e Roberto Baradel, che porterà a Coniolo anche le rose dedicate ad Arturo Croci dalla Pro Loco e carrelli per il trasporto delle piante acquistate.

Durante “Coniolo Fiori” sarà inoltre possibile visitare il Museo etnografico “Coniolo, il paese che

visse due volte”, un luogo che valorizza il patrimonio locale e dedicato alla memoria storica del

territorio. Il museo racconta i trascorsi del paese Coniolo Basso Antico e del suo obbligato

abbandono, avvenuto un secolo fa a causa dei crolli conseguenti alle azioni selvagge legate

all’attività estrattiva della marna, materia prima preziosa destinata alle industrie cementiere.

Attraverso la visita multimediale, il museo fa rivivere il duro lavoro in miniera di uomini e donne, ma

anche dei bambini che, da nove anni, potevano già diventare minatori.

La XXIV edizione di Coniolo Fiori è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Coniolo, vede il Patrocinio della Regione Piemonte,

della Provincia di Alessandria, dell’Ente Aree Protette del Po Piemontese, di Asproflor Comuni fioriti,

di Alexala, dell’Ecomuseo della pietra da cantoni, del Conaf – Consiglio Ordine Nazionale dei dottori

agronomi e dottori forestali e dell’Associazione Italiana dei direttori tecnici dei pubblici giardini.

Per informazioni è possibile scrivere a info@coniolofiori.it oppure contattare i numeri 0142-

408423/320-4916362

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