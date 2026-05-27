Si è tenuta questa sera, mercoledì 27 maggio, la seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina. Dopo la consueta lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente (28.04.2026), il dibattito è entrato nel vivo toccando temi che spaziano dalla gestione del patrimonio stradale ai servizi per l’infanzia. I punti chiave della seduta.

Patrimonio e viabilità: la ex S.S. 449

La delibera relativa alle aree di proprietà Anas (presentata dal Consigliere Veronica Brunazzi) ha evidenziato come, sebbene il trasferimento all’ente fosse avvenuto per legge già nel 1995, gli atti non fossero mai stati trascritti nei registri immobiliari né volturati catastalmente. Di conseguenza, alcune particelle risultavano ancora intestate ad Anas, nonostante le aree fossero utilizzate come strada pubblica da oltre vent’anni e facessero già parte del demanio comunale. Parallelamente, è stata affrontata la regolarizzazione catastale di porzioni della medesima ex S.S. 449 che risultavano ancora intestate a soggetti privati, pur essendo anch’esse utilizzate come strada pubblica da poco più di vent’anni. Il provvedimento è un pro forma, che non comporta alcun ritardo sui tempi (nemmeno in merito al target PNRR) perché la proprietà era già del Comune.

Igiene urbana e gestione associata

L’Assessore Barbara Feltrin ha portato all’attenzione dell’aula l’approvazione della bozza di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana tra i comuni del bacino imperiese, in realtà già approvata in Consiglio. La nuova approvazione si è resa necessaria per via dell’uscita dall’area del bacino dianese-andorese dei Comuni di Cesio e Chiusanico (inizialmente aggregati all’area dianese per vicinanza amministrativa) che ha comportato un aggiornamento della convenzione. Nel gennaio 2027 i due Comuni entreranno nel contratto già attivo con il gestore del bacino Imperiese, insieme a tutti i Comuni della Valle Impero, come da loro richiesta, per una migliore gestione operativa nelle valli.

Servizi educativi per la prima infanzia

Un capitolo importante della serata è stato dedicato ai nidi d’infanzia comunali. Il Consiglio ha approvato la definizione delle modalità di gestione e di affidamento dei servizi, oltre al relativo regolamento e della relazione illustrativa. L’affidamento in concessione a soggetto del terzo settore del nido “La Casetta” scade a fine agosto 2026, quindi si procederà a nuovo affidamento con la concessione nella nuova sede di via Rossini, un edificio moderno ed efficiente, due volte e mezzo più capiente, inserito in un area verde e con maggiore accessibilità. La struttura sarà in funzione da settembre 2026.

Il nuovo regolamento si è reso necessario per rappresentare l’estensione dell’utenza da 16 a 40 posti, la realizzazione di un nuovo edificio e la nuova ubicazione del servizio. Gli elementi innovativi introdotti includono, tra l’altro, l’estensione dell’orario fino alle 18:00, l’introduzione della frequenza a tempo parziale (7:30/13:00) e l’offerta di un servizio comprensivo della refezione. L’obiettivo è garantire un servizio il più possibile accessibile alle famiglie di Diano Marina, mantenendo la collaborazione con i comuni limitrofi per la gestione associata e coordinata di funzioni come i servizi sociali (non compresi nel nuovo Ambito Territoriale Sociale ATS 3 Liguria) e l’organizzazione dei servizi scolastici, di cui il nido d’infanzia fa parte.

Rigenerazione urbana

In linea con la legge regionale 29/2018, l’Amministrazione, con la voce del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, ha proposto l’individuazione degli ambiti urbani per la rigenerazione urbana, per il recupero del territorio agricolo e il rilancio di zone strategiche della città. A seguito delle osservazioni presentate dai tecnici e alle segnalazioni ricevute dai privati, sono state modificate le aree individuate per alcuni nuovi parcheggi pubblici, come quello previsto in via Viale. Per evitare pericoli in caso di forti piogge, le aree di sosta sono state ridimensionate o spostate lontano dalle zone a rischio allagamento. Questo consentirà di avere una viabilità migliore e più sicura per tutti e soprattutto un maggior numero di parcheggi, anche in considerazione degli spazi occupati dalla Ciclovia tirrenica.

Il dibattito politico: mozioni e interrogazioni

La parte finale della seduta è stata caratterizzata dal confronto sulle istanze presentate dai gruppi di opposizione.

Modifica del Regolamento della Polizia Locale con inserimento dell’ordinanza sul decoro pubblico – Mozione del gruppo “Diano Domani” (Parrella e Cavalleri), bocciata perché già in via di realizzazione. Gli uffici stanno già verificando quali ulteriori ambiti del regolamento (oltre a quello relativo all’ordinanza n. 69 del 14/07/2025) necessitino di aggiornamento, integrazione e modifica, al fine di portare al voto del consiglio una pratica unica ed evitare continue sedute di modifica.

Ciclovia Tirrenica tratto Imperia-Diano Marina e Viale Torino – Interrogazione dei consiglieri Bellacicco e Borghi (“Diano Marina”)

La risposta arriva dal Sindaco, che rassicura il pubblico sul rispetto delle tempistiche dei lavori che interessano l’area, confermando l’inaugurazione dell’Incompiuta intorno al 20 giugno (fermo restano che devono terminare anche i lavori sul fronte Imperiese).



In risposta all’interrogazione del gruppo “Diano Marina” sulla ristrutturazione organica di Gestioni Municipali S.p.A. l’Assessore Feltrin ha presentato un organico dettagliato. Si evidenzia una riduzione complessiva dei dipendenti da 61 nel 2025 a 57 nel 2026 (la gestione del Chiosco Bar Diana, precedentemente gestita dalla Società con quattro dipendenti nel 2025, è stata riassegnata). Il personale a tempo indeterminato è rimasto stabile a 14 unità, così come quello a tempo determinato, fissato a 10 unità. Sono in corso procedure per l’assunzione di un quadro coordinatore e sono state effettuate ricerche per 10 unità di personale presso il Centro per l’Impiego di Imperia, con 9 assunzioni già concluse. In via di definizione la selezione del Direttore di GM S.p.A., iter che dovrebbe esaurirsi entro il prossimo mese di giugno.

In merito all’interrogazione sulle opere accessorie alla Ciclovia Tirrenica del gruppo “Diano Domani”, la risposta è arrivata dal Sindaco, che a mezzo stampa aveva chiarito la posizione dell’Amministrazione: è stato conferito un incarico a uno studio di professionisti specializzati nel settore della viabilità e della progettazione ciclabile per individuare le soluzioni tecniche più efficaci per gestire i punti di contatto tra percorso ciclopedonale e traffico veicolare. Le opere complementari sono in via di realizzazione: sono stati ordinati molti arredi (tra cui panchine e cestini) che verranno installati nelle prossime settimane. Altre opere, come il percorso di Calisthenics e un bagno pubblico in zona via Villebone, sono progetti più a lungo termine. La Ciclovia è in continua evoluzione, a Diano Marina come negli altri Comuni: è una straordinaria opportunità da cogliere in maniera programmatica.

All’interrogazione su presidi sanitari presentata dal gruppo “Diano Domani” ha risposto l’Assessore Messico, precisando che c’è stato uno stravolgimento dell’assetto ASL da gennaio 2026. Dall’ultimo incontro di coordinamento è emerso che presso l’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di via Generale Ardoino a Diano Marina è stato strutturato un gruppo di 4 medici che garantiranno un servizio dal lunedì al venerdì per 8 ore, ad accesso libero, garantito a residenti e turisti.



L’ultimo punto all’ordine del giorno è rimandato alla prossima seduta per via dell’assenza del Consigliere proponente.