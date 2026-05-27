Domani, giovedì 28 maggio, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci insieme all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone inaugurerà la Ciclovia Tirrenica di Levante, tra Luni e Sarzana.
Dopo la partenza da Luni (ore 16), il percorso si articola attraverso Castelnuovo Magra (ore 16.20), prosegue fino a Fosdinovo in frazione Cariparola (ore 17) e termina a Sarzana.
PUNTO STAMPA
A Sarzana presso i giardini di Porta Romana (https://maps.app.goo.gl/eRjSt1w6rvf29fW88?g_st=iw) è previsto il punto stampa alle 17.40 circa, con il presidente Bucci, l’assessore Giampedrone e i sindaci di Sarzana Cristina Ponzanelli, di Luni Alessandro Silvestri, di Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli, di Fosdinovo Antonio Moriconi.