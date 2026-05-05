TORTONA – Un importante momento di riflessione che mette a confronto i valori del Vangelo con l’impegno civile quotidiano. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 09:30, la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ospiterà l’incontro dal titolo: “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Diocesano per le Forze dell’Ordine, la Polizia, il Volontariato e il Soccorso della Diocesi di Tortona, gode del patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Tortona.

Il programma e gli ospiti L’apertura dei lavori sarà affidata a S.E. Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona, seguito dall’introduzione di Don Augusto Piccoli, Direttore dell’Ufficio Diocesano organizzatore.

Il convegno entrerà nel vivo con le testimonianze di giovani appartenenti alle Forze dell’Ordine e al mondo del Soccorso, offrendo uno sguardo diretto su come la spiritualità si integri con il servizio in contesti di emergenza e sicurezza. Seguiranno gli interventi di alto profilo di Mons. Marco Malizia (Consigliere Ecclesiastico del Ministero degli Affari Esteri) e della Dott.ssa Pina Pirrello (Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza).

Le conclusioni del Ministro Il momento conclusivo vedrà l’intervento del Senatore Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione, che chiuderà i lavori moderati dal Senatore Enrico Pianetta.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si concluderà con un rinfresco per i partecipanti, confermando Tortona come centro di dialogo tra le istituzioni e la comunità cristiana nel segno del servizio al prossimo.