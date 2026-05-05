Tre giorni di sfide, sport e solidarietà dal 22 al 24 maggio 2026 nel cuore del Tortonese, vero e proprio crocevia e “Porta del Piemonte”.

Casalnoceto si prepara a diventare il fulcro nazionale del divertimento e dello sport da tavolo per eccellenza. Dal 22 al 24 maggio 2026, questo splendido comune immerso nel suggestivo paesaggio del Tortonese ospiterà l’attesissimo “Calciobalilla Village”. Una tre giorni che promette di animare il territorio con “sfide, tornei, voglia di stare insieme e tutta l’energia del calciobalilla”.

L’evento, patrocinato tra gli altri dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, è un’occasione perfetta per accendere i riflettori su Casalnoceto, fiera “Porta del Piemonte” e punto di riferimento di un territorio, quello tortonese, ricco di storia, colline e grande ospitalità.

Il cuore pulsante della kermesse sarà il Teatro SOMS, dove prenderà vita un’atmosfera capace di far divertire un pubblico dai 0 ai 99 anni, accompagnata da immancabili aree food & drink per tifare e festeggiare insieme.

Il Programma: dai tornei amatoriali alla Coppa Italia

Il calendario è fitto di appuntamenti per ogni livello di gioco:

Venerdì 22 maggio (ore 20.30): Si alza il sipario con il 1° Trofeo “Casalnoceto Porta del Piemonte” , un torneo amatoriale interregionale a coppie OPEN, aperto a tutti gli appassionati (iscrizione obbligatoria a 15€).

Si alza il sipario con il , un torneo amatoriale interregionale a coppie OPEN, aperto a tutti gli appassionati (iscrizione obbligatoria a 15€). Sabato 23 maggio (dalle ore 10.00): La mattinata vedrà scendere in campo le istituzioni per il curioso e agguerrito 2° Trofeo Interregionale Sindaci e Amministratori , un torneo a coppie riservato a Sindaci, Consiglieri, Assessori e Presidenti di Province e Regioni. Nel pomeriggio (dalle 14.30) il gioco si fa ancora più serio con l’inizio dei gironi di qualificazione per la Coppa Italia.

La mattinata vedrà scendere in campo le istituzioni per il curioso e agguerrito , un torneo a coppie riservato a Sindaci, Consiglieri, Assessori e Presidenti di Province e Regioni. Nel pomeriggio (dalle 14.30) il gioco si fa ancora più serio con l’inizio dei gironi di qualificazione per la Coppa Italia. Domenica 24 maggio (dalle ore 9.30): Il gran finale con l’attesissima 24° Edizione della COPPA ITALIA FICB (Federazione Italiana Calcio Balilla), che porterà nel Tortonese i migliori talenti della disciplina.

Un evento dal cuore grande

Oltre all’adrenalina della competizione, il “Calciobalilla Village” si distingue per un nobile fine solidale che rispecchia la generosità della comunità locale: parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e dell’Associazione “A casa con Voi”.

Per informazioni e regolamenti è a disposizione il numero 348.8741204.

Siete pronti a far girare le stecche? L’appuntamento è a Casalnoceto: un’ottima scusa per godersi lo spettacolo del calciobalilla e scoprire, o riscoprire, le meraviglie del Tortonese!