Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure (Diano Marina, 8-9-10 maggio) si conferma un appuntamento imperdibile, non solo per la ricchezza di eventi, ma anche per le numerose curiosità e gli approfondimenti culturali che offre. L’edizione di quest’anno, la tredicesima, offirà un’esperienza sensoriale e intellettuale a tutto tondo.

Sabato mattina si apre con un interessante connubio tra letteratura e gastronomia. Lorenzo Cresci, giornalista de La Stampa e collaboratore di “Il Gusto” (hub Gedi dedicato al food), presenterà il suo libro “La Dolce Vita. Un popolo di pasticceri e il loro sogno rivoluzionario” (Multiverso Editore, 240 pagine, 29,50 euro). Il saggio di Cresci esplora le vite dei pasticceri svizzeri, proponendole come modelli capaci di ispirare cambiamenti e trasformazioni. La presentazione sarà curata da Giulio Gavino, capo servizio de La Stampa.

È invece un momento di grande rilevanza per il territorio ligure l’approfondimento dedicato al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) ottenuto dall’Oliva Taggiasca Ligure. Questo evento, a cura del Frantoio Venturino e con la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e del direttore del Consorzio di tutela dell’Olio Extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP Giorgio Lazzaretti, sottolinea l’importanza della valorizzazione dei prodotti tipici locali e la tutela delle loro origini.

Una delle curiosità più affascinanti di questa edizione di Aromatica è la conferenza “Lezioni di profumeria sostenibile dall’antichità“, tenuta da Daniela Gandolfi, Federico Lambiti e Gian Luigi Puleo. Quest’ultimo, docente di Chimica Organica, ha collaborato con il Polo Tecnologico Imperiese (ex ITIS Chimico Galileo Galilei) e i suoi studenti per un progetto straordinario: la ricostruzione dell'”irinon”, un profumo a base di radici di iris utilizzato dagli antichi romani. I visitatori di Aromatica avranno l’opportunità unica di “testare” questa fragranza storica presso gli stand dedicati, un vero e proprio ponte tra passato e presente attraverso l’olfatto.

La serata musicale di sabato vedrà protagonista il cantautore Paolo Martini e la sua band. Martini, 24 anni, vanta già un curriculum notevole, essendo stato semifinalista al “San Marino Song Contest per l’Eurovision 2026” e corista di Dargen D’Amico al 74° Festival di Sanremo. La sua band è composta da Gabriele Palombo al basso, Marco Gallo alla batteria (con esperienze significative, tra cui un’esibizione al Festival di Sanremo 2016 con Ellie Goulding) e Simone Petullà alle tastiere. La scaletta della serata includerà brani originali di Martini, come “Come i Lego” e “Fase REM”, oltre a molte cover di artisti conosciuti e apprezzati da tutti.

Domenica, da non perdere la presentazione con degustazione di “Zero sprechi, salute e gusto: il carciofo reinventato”, a cura di Alessandro Casazza, coordinatore del corso di Laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo (Università di Genova, sede di Imperia), con la partecipazione del barman Fiore Papaleo. Attraverso esempi concreti e dimostrazioni pratiche, verranno affrontati aspetti legati alla riduzione dello spreco alimentare, alle nuove tecnologie di produzione alimentare e ai benefici delle sostanze naturalmente presenti nel carciofo e in altre matrici vegetali. L’esperienza proseguirà con la preparazione dal vivo di un decotto e di un infuso, che daranno vita anche a un cocktail originale, realizzato da uno studente del corso.

A seguire la prima presentazione del libro “Le Stelle del Gusto” (Alzani Editore), opera di Romolo Giordano e Giorgio Caudano. Romolo Giordano, figura di spicco della cucina del Ponente ligure e titolare del ristorante Amarea, è noto per aver guidato il celebre ristorante stellato La Via Romana di Bordighera. Giorgio Caudano, docente e autore, ha contribuito con la sua profonda conoscenza della storia e dell’arte del Ponente ligure. Il libro offre un viaggio nella ristorazione d’eccellenza del territorio, esplorando il legame tra Liguria e Provenza e raccontando storie di ristoranti stellati e locali storici, alcuni dei quali attivi ben prima dell’introduzione delle stelle Michelin in Italia nel 1959.

Un’altra interessante presentazione sarà “Tutto un altro riso“, che vedrà protagonista Massimo Biloni, agronomo e ricercatore, considerato uno dei massimi esperti di riso in Italia. Biloni, fondatore di IRES (Italian Rice Experiment Station) e presidente dell’Associazione Strada del Riso Vercellese di Qualità, presenterà il suo libro e le nuove selezioni IRES, offrendo ai partecipanti una degustazione guidata per scoprire le sfumature di questo cereale fondamentale.

La giornata Aromatica di domenica si concluderà con una degustazione di birre Baladin, condotta dal patron Teo Musso. Musso, pioniere della birra artigianale italiana, è la figura carismatica che ha saputo elevare la birra a espressione di gusto e cultura. Saranno proposte birre come la Botanic Blanche (analcolica), la Botanic Radler e l’Acqua di Luppolo, tutte espressione della filosofia “La Birra è Terra!” che lega le produzioni Baladin al territorio e alla qualità delle materie prime.

Cartella stampa completa a questo link https://aromaticadianese.it/wp-content/uploads/2026/04/51-Cartella-stampa-Aromatica-2026-v1.pdf e disponibile su richiesta.