Un momento di incontro tra arte, cura e comunità animerà il giardino interno dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria con lo spettacolo-laboratorio “Gli Uccelli” di Aristofane, proposto dalla Compagnia Teatrale Stregatti per domenica 24 maggio alle ore 17. L’evento – organizzato da Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI e Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale – è a ingresso libero da via Venezia 16. In caso di maltempo, l’evento sarà ospitato nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale Civile.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione di Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, e di Patrizia Santinon, Direttrice Scientifica del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities.

La Compagnia Teatrale Stregatti, coorganizzatrice dell’iniziativa, metterà poi in scena un estratto de “La città invisibile – Gli Uccelli”, un sogno scenico che esplora il desiderio umano di costruire utopie, mettendo in dialogo la fantasia di Aristofane con i desideri contemporanei di libertà. Attraverso un lavoro corale, la Compagnia dà vita a una performance di circa 20 minuti in cui canto, danza ed espressione corporea si intrecciano. Al termine della performance è previsto un breve laboratorio aperto di canto e movimento espressivo, rivolto a tutte e tutti i pazienti, bambini e adulti, e ai loro famigliari.

Saranno coinvolti anche le studentesse e gli studenti dell’Enaip di Alessandria, protagonisti del progetto “I mestieri del teatro” 2025/26 promosso dalla Città di Alessandria. Il progetto nasce dalla co-progettazione tra il Comune di Alessandria, la Fondazione Piemonte dal Vivo e le compagnie teatrali professionali del territorio, con l’obiettivo di sviluppare laboratori rivolti agli istituti superiori della città e della provincia. Le attività hanno l’intento di promuovere la cultura teatrale come strumento educativo innovativo, capace di favorire crescita personale, coesione sociale e sviluppo culturale.

All’interno di questo percorso, la Compagnia Teatrale Stregatti sviluppa un lavoro di teatro sociale di comunità, un approccio che utilizza le arti performative come strumento di inclusione, benessere e trasformazione sociale, attraverso laboratori che coinvolgono gruppi e comunità e non un pubblico passivo.

Il teatro sociale trova applicazione anche in contesti di fragilità come ospedali, carceri e scuole, promuovendo relazioni, autodeterminazione e partecipazione attiva. Per informazioni è possibile contattare il 338 1132407 o visitare il sito www.teatrostregatti.it .