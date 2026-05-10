DIANO MARINA – Aromatica 2026 -un’edizione riuscitissima- si chiude con una stima di oltre 30.000 visitatori, un giro d’affari immediato superiore ai 2,5 milioni di euro, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni sui social nell’ultima settimana, 55 ospiti, 20 cooking show, 3 cene a 4 mani, 31 piatti a tema nei ristoranti: numeri estremamente importanti, per un evento che ha consentito a Diano Marina e al Golfo Dianese di promuoversi nei bacini primari di riferimento per il turismo. La pioggia della domenica ha solo parzialmente impedito l’atteso massiccio flusso di visitatori, comunque numerosissimi sia nella mattinata che nel corso del pomeriggio.

“È stata una Aromatica straordinaria – ha sottolineato il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi – a ulteriore conferma della eccezionalità di questa iniziativa che parte dalla promozione dei prodotti del territorio, passa per l’incentivazione dell’uso delle aromatiche in cucina, propone momenti di approfondimento e di studio, sino a diventare strumento di promozione turistica e culturale. Si tratta di un evento di grande portata imprenditoriale, le cui dimensioni travalicano il confine regionale come è stato ampiamente testimoniato dai grandi ospiti presenti. Voglio ringraziare gli Enti che insieme a noi continuano a credere in questo progetto, i numerosi sponsor e partner, la GM, gli organizzatori e tutti coloro che prestano a vario titolo la loro professionalità per la miglior riuscita della manifestazione. Dalla prossima settimana ci metteremo al lavoro per l’edizione 2027, le cui date saranno 7-8-9 maggio”.

ontent/uploads/2026/04/51-Cartella-stampa-Aromatica-2026-v1.pdf e disponibile su richiesta.