Il nostro bel dialetto,
dopo la grammatica
pel parlar perfetto,
nell’attesa mitica,
arriva il Vocabolarietto.
– o = O = o –
Chi mai sarà l’autor?
È il dottor Fossati Giovanni,
che, con lo stesso editor,
scrive ormai d’anni,
pel dialetto, con el cor.
– o = O = o –
S’ingegna così, tant’assennato,
si prodiga accoratamente,
sempre con un libro ben mirato,
pel vernacolo: puntualmente!
– o = O = o –
Ogni lemma del vocabolario,
è al giusto posto, ben spiegato,
preciso al par d’un orario,
con gioia all’alessandrino, è consegnato.
– o = O = o –
Questa nuova edizione,
ognun invita a studiar,
merita tant’attenzione
per chi ‘l dialetto vuol’imparar.
Franco Montaldo