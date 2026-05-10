Il nostro bel dialetto,

dopo la grammatica

pel parlar perfetto,

nell’attesa mitica,

arriva il Vocabolarietto.

– o = O = o –

Chi mai sarà l’autor?

È il dottor Fossati Giovanni,

che, con lo stesso editor,

scrive ormai d’anni,

pel dialetto, con el cor.

– o = O = o –

S’ingegna così, tant’assennato,

si prodiga accoratamente,

sempre con un libro ben mirato,

pel vernacolo: puntualmente!

– o = O = o –

Ogni lemma del vocabolario,

è al giusto posto, ben spiegato,

preciso al par d’un orario,

con gioia all’alessandrino, è consegnato.

– o = O = o –

Questa nuova edizione,

ognun invita a studiar,

merita tant’attenzione

per chi ‘l dialetto vuol’imparar.

                                                   Franco Montaldo