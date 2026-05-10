La Segreteria provinciale di Forza Italia Alessandria annuncia un importante appuntamento dedicato al futuro economico e produttivo del territorio valenzano, in programma martedì 12 maggio alle ore 18.00 presso la sede di Forza Italia Valenza sita in Corso Garibaldi 35 a Valenza.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna elettorale della candidata a Sindaco del centro destra Alessia Zaio ed è pensata come momento di ascolto, confronto e condivisione con il tessuto produttivo della città e del distretto orafo.

Di particolare rilievo sarà la presenza del Presidente della Regione Piemonte e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio, che porterà il proprio contributo sui temi dello sviluppo territoriale, della crescita economica e del sostegno alle imprese piemontesi.

All’incontro interverrà inoltre Andrea Tronzano, Assessore della Regione Piemonte con delega allo Sviluppo delle attività produttive, figura di riferimento per le politiche regionali dedicate alle imprese, all’innovazione e alla competitività del sistema economico piemontese.

Parteciperà anche Gianluca Colletti, Vice Segretario provinciale di Forza Italia Alessandria e Sindaco del Comune di Castelletto Monferrato, realtà già inserita nel contesto del distretto orafo e gioielliero valenzano, a testimonianza della volontà di costruire sinergie concrete tra amministrazioni, imprese e territorio.

“La crescita del distretto orafo di Valenza rappresenta una priorità strategica non solo per la Città ma per l’intera provincia di Alessandria. Per questo motivo riteniamo fondamentale creare occasioni di dialogo diretto con associazioni di categoria, imprenditori, artigiani e operatori economici, affinché il confronto con le istituzioni possa tradursi in proposte concrete e opportunità di sviluppo”, dichiara Gianluca Colletti Vice Segretario provinciale di Forza Italia Alessandria.

L’incontro sarà aperto alle associazioni di categoria, alle imprese del comparto produttivo, agli operatori economici e a tutti coloro che desiderano contribuire con idee e proposte alla valorizzazione del territorio e del distretto orafo di Valenza.

La stampa, la cittadinanza, le realtà associative e il mondo imprenditoriale sono pertanto invitati a partecipare numerosi a questo importante momento di confronto e progettualità condivisa per il futuro della città.