Dal 17 al 23 maggio Alessandria accoglierà la 23^ edizione di Librinfesta Alessandria, appuntamento dedicato alla letteratura per ragazze e ragazzi, ideato e organizzato dall’Associazione “Il Contastorie APS ETS”, in compartecipazione con il Comune di Alessandria e la collaborazione di una fitta rete di associazioni ed enti del territorio (Fondazione CRA, Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara, Gruppo AMAG, Ciccio Gelati e ProNatura Alessandria).

Con il titolo “IMMAGIN(I)A Oltre lo sguardo”, Librinfesta 2026 parte da un gioco di parole che esorta a creare a pensare, sognare, progettare e suggerisce, quindi, che ogni “immagine” nasce prima come “immaginazione”, e che “immaginare” significa già produrre “immagini” interiori. Parole che si ripetono, si alternano e si sovrappongono in un gioco infinito, inventato di proposito per diventare un’unica forma. Uno spazio aperto dove scoprire il gioco dei racconti, dei colori, dei suoni e delle forme; il luogo dove sperimentare e costruire e dove scoprire nuovi linguaggi: dal fumetto al teatro, alla musica, al cinema, al digitale. Un festival per crescere creando, attraverso laboratori, mostre, spettacoli, incontri, proiezioni e workshop, che trasformano l’immaginazione in esperienza concreta.

L’edizione di quest’anno, che sarà nuovamente ospitata principalmente dal Chiostro di Santa Maria di Castello e dalla Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, diramandosi in diverse location di associazioni e centri di aggregazione cittadini, vedrà la partecipazione di 17 autori e illustratori, offrendo 23 laboratori e 3 spettacoli per le scuole. I laboratori aperti all’utenza libera saranno 13, con la partecipazione dei Comitati Genitori delle scuole Morando e Morbelli. Le 8 librerie cittadine saranno coinvolte con laboratori a tema o con allestimento delle vetrine, proponendo i libri degli autori ospiti. Gli eventi aperti al pubblico saranno 16.

Non ultimo il tradizionale appuntamento con il Paese ospite, che quest’anno sarà il Brasile, con la presenza dell’illustratrice Paula Pereira e di Roberto Parmeggiani di “Edizioni Noi”, casa editrice specializzata in pubblicazioni sul Brasile. Gli eventi dedicati al paese ospite coinvolgeranno anche laboratori di Brazilian Ju Jitsu del Rovereto Central Park e una serata con l’Associazione “Amici di Joaquim Gomes” ODV (organizzazione apolitica e senza scopo di lucro che sostiene progetti di sviluppo nel Nord-Est del Brasile). Attività a tema Brasile saranno proposte dai Clown Marameo il sabato e da Pingu’s English School per le classi e utenza libera.

La cerimonia di accoglienza con la Città di Alessandria, si terrà mercoledì 20 aprile 2026 alle ore 17:00 presso il Chiostro di Santa Maria di Castello (piazza Santa Maria di Castello, 14).

Per il programma completo, approfondimenti, prenotazioni e informazioni è possibile visitare il sito: www.librinfesta.org

Il Sindaco Giorgio Abonante commenta: “’Librinfesta’ è un appuntamento prezioso per la nostra comunità, animato dalla passione per la cultura che nasce fin dalla tenera età: una tradizione felice e consolidata, e la rappresentazione concreta dell’investimento culturale di Alessandria nell’avvicinare i più giovani alla lettura in modo creativo e coinvolgente. Quest’anno la Città, e il mondo intero, celebrano Umberto Eco, il nostro più illustre concittadino: un intellettuale che con i suoi romanzi ha inventato storie e mondi fantastici, capaci di far sognare adulti e bambini. In questo senso, il tema “IMMAGIN(I)A Oltre lo sguardo” è quanto mai azzeccato, perché vuole valorizzare la fantasia e il pensiero dei più piccoli, il loro sguardo così originale e acceso sul mondo, offrendo occasioni di crescita e condivisione senza mai perdere di vista il valore del gioco, della creatività e dell’intrattenimento. ‘Librinfesta’ centra il punto ancora una volta e siamo fieri di garantirgli il nostro pieno supporto”.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Irene Molina, dichiara: “Sono felice di collaborare e sostenere anche quest’anno l’Associazione ‘Il Contastorie’ per la 22° edizione di ‘Librinfesta’, il festival di letteratura per ragazzi che è diventato uno tra gli appuntamenti più attesi dalle scuole della città e non solo. Nella nostra società sempre più dominata dalla presenza di tablet e dispositivi elettronici – anche nella prima infanzia – un festival dedicato alla promozione della lettura per ragazzi è quanto mai necessario. Con l’auspicio che la Città di Alessandria partecipi con entusiasmo a questa settimana che ci apprestiamo a vivere il mio ringraziamento più grande va all’associazione che da molti anni porta avanti questo progetto con grande passione e determinazione”.

La Presidente dell’Associazione “Il Contastorie” Rosalba Malta sottolinea: “A ‘Librinfesta’ l’immaginazione si trasforma in partecipazione, dialogo, scoperta del mondo. Ogni attività è un invito a immaginare il possibile, dare forma alle proprie emozioni, condividere visioni e sogni, costruire insieme nuove narrazioni. Immaginare è, dunque, crescere e l’Associazione ‘Il Contastorie’ crede che la creatività sia uno strumento potente di crescita, inclusione e consapevolezza. E quando tante immagini si incontrano, nasce una bella e forte comunità capace di generare cambiamento”.