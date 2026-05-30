ABC – BESTIARIO DI PROGETTI VIVENTI èla mostra dell’Associazione Inchiostro Festival APS, inaugurata oggi a Palatium Vetus e aperta al pubblico fino al 21 giugno prossimo.

Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Cassa di Risparmio – sottolinea il vice presidente, Dr. Domenico Mercogliano – ha deciso di ospitare una rassegna organizzata dall’Associazione che dal 2013 richiama ad Alessandria illustratori, calligrafi e stampatori d’arte creando un vero e proprio laboratorio dell’eccellenza artigianale con l’obiettivo di promuovere la manualità e utilizzare le diverse tecniche di stampa. ABC è una mostra originale, un omaggio alla creatività che presenta una prospettiva inedita dell’arte e si basa molto sull’effetto sorpresa. Inoltre, Inchiostro Festival promuove, da sempre, l’incontro tra antico e nuovo e proprio per questo motivo riteniamo che si inserisca perfettamente nel contesto di Palatium Vetus. Questa convinzione nasce anche dall’alto numero di visitatori registrato, l’anno scorso, in occasione della prima edizione della mostra in collaborazione con il Festival e confidiamo sulla presenza di un vasto pubblico di cittadini, tra i quali molti giovani, e di appassionati del settore.



Tradizionalmente i bestiari sono raccolte testuali, descrittive e illustrate, di animali reali o fantastici. ABC si appropria di questo genere rendendolo tridimensionale collezionando opere nate da immaginari differenti: dai prodotti iconici del design alle sperimentazioni dei progettisti contemporanei, dalle serigrafie senza tempo ai tessuti decorati moderni.

La mostra si configura come un abecedario che trova il suo alfabeto visivo attraverso animali e figure mitologiche, per riscoprire come il design non si esaurisca nella ricerca di minimalismo e funzione. ABC immagina la casa arredata con libertà espressiva, dove l’attenzione si sposta esclusivamente sull’oggetto nella sua forma più eccentrica.

Il racconto parte da due grandi autori visuali: Fornasetti supera il confine dell’arte attraverso il decoro della ceramica, Keith Haring reinterpreta il proprio segno trasformandolo in una morbida seduta.

Il dialogo continua con i maestri del design Michele De Lucchi e Charles & Ray Eames, rappresentati in mostra da un fenicottero allucinato e da un elefante giocattolo diventato icona.

Al centro spiccano le voci contemporanee, come l’ippopotamo materico di Odo Fioravanti o l’irriverente Marcantonio, che cristallizza l’archetipo del salvadanaio con ceramica e oro.

Il design non è solo oggetto ma anche segno e colore come testimonia la storica serigrafia di Enzo Mari, una minimale rana verde, contrapposta al vivo intreccio di volpi di Lucamaleonte.

Dall’ape alla zebra, dal design all’illustrazione, dal prodotto industriale all’opera d’arte. ABC è una collezione di progetti viventi che dialogano tra passato e presente per evocare un immaginario futuro dove la dimensione domestica si trasforma in luogo inatteso, dove la meraviglia non si cerca, si abita.

Siamo lieti di aver il privilegio di allestire la seconda mostra inedita in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il curatore e vice presidente MatteoBergo -. Crediamo fortemente che il valore culturale di progetti freschi e contemporanei come ABC possano accrescere il fermento positivo che negli ultimi anni ha invaso la nostra città. Dal 2013 Inchiostro Festival cerca di coinvolgere Alessandria portando progetti culturali sempre più importanti e internazionali provando ad essere il capofila di una ritrovata voglia di fare cultura e progetto. Inoltre, come ogni anno, aspettiamo i visitatori durante il festival presso il Chiostro di Santa Maria di Castello il 5-6-7 Giugno per far loro sporcare le mani con un po’ di inchiostro.

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela, l’allestimento e l’organizzazione sono di Matteo Bergo, gli elaborati grafici sono di Francesca Grassano.

I visitatori potranno apprezzare anche l’altra mostra in corso a Palatium Vetus, “The Tim Burton Collector – The Exhibition, Viaggio in una collezione privata di oggetti e visioni dall’universo di Tim Burton” dedicata a uno dei registi e artisti contemporanei più riconoscibili al mondo per la sua estetica originale e visionaria.

ABC – Bestiario di progetti viventi

Dal 30 maggio al 21 giugno 2026

Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 Alessandria

Sabato e domenica – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso gratuito

Visite guidate su prenotazione

Per info e visite:

Cell. +39 347 7225802 – Matteo Bergo

Mail: ufficiostampa@inchiostrofestival.com

info@inchiostrofestival.com