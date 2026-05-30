L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per formare una speciale graduatoria valida per i prossimi tre anni. L’obiettivo è reclutare personale per le imminenti rilevazioni statistiche sul territorio. Si tratta di un incarico di prestazione occasionale. C’è tempo fino alle ore 12:00 del 17 giugno per presentare la propria candidatura.

Il Comune di Diano Marina apre le porte a nuove opportunità lavorative sul territorio. L’Amministrazione è infatti pronta a supportare l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nelle operazioni del nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 (nello specifico, la “Rilevazione da Lista”). Una procedura complessa che, non essendo più rivolta all’intera popolazione ma basata su un sistema a campione, richiede l’impiego di personale specificamente incaricato.

Per questo motivo, la dottoressa Sabrina Ardissone, Responsabile del Settore III, ha firmato la determinazione che dà ufficialmente il via alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di un numero massimo di 7 incarichi da rilevatore.

Si tratta di un’opportunità interessante, che porterà alla formazione di una graduatoria ufficiale della durata di tre anni. Un bacino a cui il Comune potrà attingere non solo per le imminenti operazioni di quest’anno, ma anche per eventuali e successive rilevazioni disposte dall’ISTAT nel prossimo triennio.

Come specificato chiaramente nei documenti comunali, la tipologia di incarico offerta si configura a tutti gli effetti come una prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale e temporanea (che non comporta quindi l’instaurazione di un rapporto di impiego subordinato con il Comune). Il compenso economico riconosciuto ai rilevatori selezionati sarà proporzionato in base ai rigidi parametri stabiliti dalle circolari dell’ISTAT, con una spesa massima complessiva stimata per l’intera rete di rilevazione pari a 11.174,00 euro (fondi che saranno trasferiti direttamente dallo stesso Istituto di Statistica all’Ente).

Per coordinare l’intero iter, la Giunta di Diano Marina ha già provveduto a costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), confermandone il relativo Responsabile.

I cittadini interessati a far parte della squadra dei rilevatori hanno tempo fino alle ore 12:00 di mercoledì 17 giugno 2026 per presentare ufficialmente la propria domanda di partecipazione. Lo schema dell’avviso di selezione e il relativo modello di domanda sono a disposizione di tutti e liberamente consultabili sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Diano Marina, all’interno dell’apposita sezione intitolata “Amministrazione Trasparente”.