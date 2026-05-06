Il fascino dell’arte si accende sotto le stelle: sabato 16 maggio un laboratorio di ArteTerapia immersiva dedicato ai più piccoli, a conferma del grande fermento culturale della città promosso dall’Assessore Fabio Morreale.

Il fermento culturale della Città di Tortona non si ferma con il calare del sole, ma anzi, si accende di una luce nuova e suggestiva. Sabato 16 maggio, la splendida cornice della Pinacoteca Civica di Piazza Arzano (all’interno del complesso di Palazzo Guidobono) ospiterà “Immersione Notturna”, un evento straordinario pensato per avvicinare i più piccoli alla magia dell’arte in un orario del tutto insolito e affascinante: dalle 21.00 alle 23.00.

L’iniziativa, curata dalla Dott.ssa Valentina Usala, consisterà in un vero e proprio Laboratorio di ArteTerapia immersiva per bambini. Richiamando le atmosfere sognanti e vorticose della celebre “Notte Stellata” di Vincent Van Gogh – scelta non a caso come immagine simbolo della locandina dell’evento – i giovani partecipanti saranno guidati in un percorso emozionale e creativo, dove le opere del museo prenderanno vita nel silenzio e nel fascino della notte.

Questo appuntamento rappresenta un ulteriore, importante tassello nella ricca programmazione cittadina voluta e sostenuta dall’Assessore alla Cultura Fabio Morreale. Da tempo, infatti, l’azione dell’Assessorato punta a una valorizzazione dinamica e innovativa del patrimonio storico e artistico tortonese. Sotto la spinta di Morreale, i luoghi simbolo della città, come Palazzo Guidobono e la Pinacoteca, non sono più visti come semplici “contenitori” statici di opere del passato, ma si stanno affermando come spazi vivi, inclusivi e pulsanti, capaci di dialogare con la comunità.

«Avvicinare i bambini all’arte attraverso l’esperienza immersiva e terapeutica è una scelta vincente e di grande sensibilità», si evince dallo spirito dell’iniziativa. L’attenzione dell’Assessore Morreale e dell’amministrazione verso le nuove generazioni è evidente: educare i più giovani alla bellezza, fornendo loro strumenti per esprimere le proprie emozioni attraverso l’arte, significa investire sul futuro stesso della comunità tortonese.

Vivere il museo di notte, in un’atmosfera protetta ma carica di mistero e suggestione, regalerà ai bambini un ricordo indelebile, trasformando la Pinacoteca in un luogo familiare, magico e accogliente. Un approccio moderno e lungimirante alla fruizione culturale, che fa di Tortona un punto di riferimento virtuoso sul territorio.

Informazioni e prenotazioni Per garantire la migliore esperienza ai piccoli partecipanti, è possibile richiedere tutte le informazioni e prenotare contattando la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” (Via Mirabello, 1 – Tortona), vero e proprio polo organizzativo dell’evento, telefonando al numero 0131 864 444 o scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it.

Sabato 16 maggio, a Tortona, l’arte non va a dormire: vi aspetta per sognare ad occhi aperti.