Giovedì 23 aprile u.s., presso l’Ufficio del Sindaco, si è svolta la consegna di un attestato al valore al Cav. Giovanni Goglione.

Alla presenza di una rappresentanza della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Acqui Terme, il Sindaco, Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini, insieme all’Assessore Michele Gallizzi, hanno voluto celebrare l’impegno e la dedizione che da sempre ha mosso Giovanni ad affrontare e risolvere i problemi della vita, del lavoro e della Città, rendendolo risorsa preziosa e utile, quando nel dialogo e quando nell’ammonimento, per generazioni di cittadini.

In una società sempre più fragile, la presenza di figure forti e strutturate come quella di Giovanni può aiutare a mantenere saldi i principi morali.

Il Sindaco, consegnandogli il Tirolino d’argento simbolo della Città, l’attestato di benemerenza ed il gagliardetto cittadino, ha voluto significare e comunicare la rilevante figura del Cav. Giovanni Goglione come importante testimonianza nel panorama degli acquesi meritevoli di lode.