Tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla CEI, dedicate quest’anno al tema Risonanze di santità, tra devozioni, reliquie e testimonianze di fede.
L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, grazie alla collaborazione con i volontari della SIPBC (Delegazione Tortonese), anche quest’anno propone iniziative destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico diocesano.SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO il Polo Culturale MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) Diocesano proporrà visite guidate gratuite al nuovo allestimento.
Le visite avverranno senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento posti. INIZIO VISITA ORE 17.
Per l’occasione sarà eccezionalmente aperta la Biblioteca Storicadel Seminario. (Il percorso in biblioteca presenta barriere architettoniche)
Per l’ingresso è previsto un contributo di 5 € a persona.
Iniziativa rende visibilità a diversi contributi ricevuti per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico da CEI (8xmille), Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consulta Ecclesiastica del Piemonte e Valle d’Aosta, Fondazione CRTorino, Progetto Città e Cattedrali.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Beni Culturali telefonando allo 0131.816609 oppure scrivere a beniculturali@diocesitortona.it