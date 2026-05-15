I Derthona Awards 2026, evento realizzato dal Comune di Tortona in collaborazione con la Fondazione CR Alessandria e Plus Valenza, in programma giovedì 21 maggio alle ore 18 al Teatro Civico, nascono come un viaggio attraverso il tempo, un ponte ideale tra la grande storia del territorio e la sua visione contemporanea. L’ispirazione prende vita dal celebre banchetto del 1489 ideato da Leonardo da Vinci in occasione delle nozze Sforza-Aragona, evento simbolico che lega Tortona a una delle stagioni più straordinarie della cultura italiana, dove arte, ingegno, spettacolo e convivialità si fondevano in un’unica esperienza immersiva.

Da quella suggestione prende forma un nuovo racconto: non una semplice premiazione, ma una vera opera scenica dedicata alle eccellenze che oggi continuano a costruire il valore del territorio. Un percorso che attraversa memoria, cultura, enogastronomia, impresa e identità locale, mettendo al centro le persone, le tradizioni e le relazioni che rendono unico il Derthona nel panorama nazionale e internazionale.

Il Teatro Civico di Tortona diventerà così il luogo simbolico di un incontro tra passato e futuro, dove il patrimonio storico dialoga con le energie contemporanee del territorio. Accanto ai protagonisti della cultura gastronomica e vitivinicola, saranno presenti rappresentanti istituzionali, delegazioni delle città amiche dall’Italia e dall’Europa, realtà unite da rapporti di amicizia e collaborazione, a testimonianza di una comunità aperta al dialogo, allo scambio culturale e alla valorizzazione condivisa delle proprie radici.

I Derthona Awards 2026 vogliono raccontare una Tortona capace di guardare avanti senza dimenticare la propria storia: una città che trasforma la propria identità in visione, cultura e futuro.