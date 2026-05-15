Si è tenuta giovedì 14 maggio la Commissione Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Tortona, presieduta dal Consigliere Giuseppe Bottazzi.

Primo punto all’ordine del giorno era la presentazione del sito web palazzoguidobono.it online proprio dal pomeriggio di giovedì, dedicato alla promozione del territorio e del palazzo dei musei di piazza Arzano: il sito è realizzato dalla società Kauki di Stradella (Pv) che lo ha realizzato tenendo conto delle direttive Agid in materia di siti internet istituzionali, con versione multilingua (al momento è disponibile l’inglese oltre all’italiano, ma nelle prossime settimane sarà implementato con altre lingue. La struttura è su due livelli: una parte generale dedicata a Palazzo Guidobono, l’altra parte suddivisa nelle tre parti Ma.De Museo Archeologico Dertona, Atelier Sarina e Pinacoteca Civica. E’ possibile vedere online come sono strutturate le sale e quali le opere contenute, consentendo, nel caso della Pinacoteca ricercare fra le oltre 300 opere presenti e gli autori, “esplorando” virtualmente tutta la struttura. La versione attualmente online è una formula “light” rispetto alla versione definitiva del sito che sarà attivata quando sarà visitabile l’intera struttura (cioè la parte seminterrata del Ma.De dove i lavori sono in corso). Inoltre è possibile organizzare e prenotare visite guidate online. L’Assessore Fabio Morreale ha spiegato che il progetto intende valorizzare e promuovere le tante attività e l’inestimabile patrimonio storico e culturale presente all’interno di Palazzo Guidobono, confermando anche l’intenzione di allestire un gift shop.

Successivamente sono intervenuti i rappresentanti di Alexala l’Azienda Turistica Locale della provincia di Alessandria (erano presenti il presidente Roberto Cava e il direttore Marco Lanza) che ha illustrato i dati relativi ai flussi del turismo sul territorio: il rapporto dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Alessandria evidenzia per il 2025 una crescita generale del turismo provinciale, con quasi 392 mila arrivi e oltre 845 mila presenze, in aumento rispetto al 2024. Cresce soprattutto il settore extra-alberghiero e delle locazioni turistiche, segnale di una domanda sempre più orientata verso ospitalità diffusa, turismo esperienziale ed enogastronomico. In questo contesto Tortona mostra una situazione sostanzialmente stabile: il territorio registra circa 45 mila arrivi e oltre 92 mila presenze, con arrivi invariati e un lieve aumento delle presenze (+1,8%). Da sottolineare anche un aumento della spesa turistica nel Comune di Tortona: nel 2025 crescono sia i volumi di spesa (+3%) sia il numero di carte straniere utilizzate (+5,9%). Questo dato suggerisce una maggiore presenza di visitatori stranieri e un rafforzamento del turismo commerciale e di passaggio, favorito dalla posizione strategica del territorio. Un elemento particolarmente rilevante riguarda il turismo internazionale, che rappresenta ormai circa il 48% delle presenze provinciali. I principali mercati esteri sono quelli del Benelux, della Germania, della Francia e della Svizzera, ai quali si aggiungono Scandinavia e Stati Uniti, quest’ultimi in forte crescita rispetto al 2024. Si tratta di un turismo prevalentemente interessato a enogastronomia, paesaggio, cultura e ospitalità diffusa, caratteristiche che rendono il territorio tortonese potenzialmente molto attrattivo.

Dal punto di vista della reputazione online, la provincia ottiene valutazioni generalmente positive, soprattutto per atmosfera, cultura e posizione geografica. Restano invece criticità legate alla qualità urbana e alla pulizia, aspetti che incidono sulla percezione turistica complessiva.

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