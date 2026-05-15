Gli studenti e le studentesse del giornale scolastico Marconews hanno rappresentato l’Istituto Marconi partecipando all’edizione 2025-2026 del Concorso realizzato da Gestione Ambiente e gruppo ACOS “Eco Challenge, Il dibattito che fa rumore” incentrato sulla sostenibilità e sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso il riciclo dei materiali e, più in generale, sulla diffusione dell’economia circolare. La premiazione si è tenuta nella mattinata di giovedì 7 maggio alla Cittadella dello sport di Tortona, per questa edizione hanno partecipato 9 istituti della scuola secondaria di primo e secondo grado, provenienti da Tortona, Novi e Alessandria.

Il Marconi con i suoi progetti alternativi “Giallosai” e “Mangolosai” è riuscito a conquistare il secondo posto nella categoria “Qualità e originalità” vincendo 800 euro! Entrambi i video sono postati sul canale YouTube https://www.youtube.com/@gruppoacos .

Si tratta di due video- podcast: il primo “Fast Fashion, l’aspra verità” relativo all’importanza del conferimento corretto degli indumenti e al riciclo degli abiti usati. Il secondo podcast “Il peso di un click” si sofferma sull’inquinamento che tutte le nostre attività in internet producono, attività che non sono “astrattamente” nell’etere ma che risiedono concretamente in potenti server, operativi 24 ore su 24, energivori e idrovori per la necessità continua di essere alimentati e raffreddati.

Il Concorso” promosso nei diversi istituti dalla dott. ssa Francesca Danieli, responsabile Comunicazione dell’ente promotore, articolato in vari steps, suddivisi in momenti formativi e operativi, ha permesso alla Redazione Marconews di imparare a “costruire” in tutto e per tutto un podcast. Gli studenti infatti si sono specializzati nei vari ruoli che richiede la produzione di tali prodotti multimediali: ideatori e scrittori di sceneggiature, voci, registi, scenografi, disegnatori, videomakers specializzati nel montaggio degli spezzoni registrati. In questo modo, oltre a sviluppare nuove competenze legate alla comunicazione si sono trattati, in modo laboratoriale, argomenti specifici legati all’inquinamento ambientale. Ecco, alcune impressioni dei redattori del Marconews:

Alessandro Kochurka di 3^AM: “ L’esperienza mi è piaciuta soprattutto per la competizione con le altre scuole e ho fatto quello che mi piaceva, cioè organizzare l’ambiente e la scenografia per la registrazione”. Luca di 4^AE: Questa esperienza nel secondo periodo è stata molto importante per tutto il gruppo del MarcoNews, insegnandoci come si lavora in gruppo e la voglia di far bene, instillando anche un pizzico di competizione verso le altre scuole. La premiazione è stato un momento unico! Successivamente, tra musica e un’atmosfera di festa, Gestione Ambiente ha organizzato un rinfresco all’aperto per tutti i partecipanti, mettendo a disposizione i campi da basket esterni della Cittadella dello Sport per giocare tra di noi.”

“Maryam Daoudi di 2^AA: “Il progetto ci è piaciuto tantissimo, è stata un’esperienza unica. All’inizio sembrava difficile gestire tutto ma collaborando siamo riusciti a creare qualcosa di speciale”. Irene Arpe, 3^AA: “Creare una podcast e un giornalino all’inizio sembrava solo un impegno da infilare nella settimana, tra verifiche ed interrogazioni. Alla fine si è rivelato un momento forte di crescita in cui le nostre idee, giuste o sbagliate, si sono unite per formare un progetto istruttivo per tutti”. Matilda Protto, 3^BS: “Questo progetto mi è piaciuto molto, l’ho ritenuto molto interessante ed istruttivo. Ho imparato tante cose e mi sono divertita con il gruppo dei compagni di redazione a realizzare le nostre idee. Spero di partecipare di nuovo ad un progetto del genere”.

Si ringraziano il Dirigente Scolastico, Prof. Guido Rosso, i docenti referenti del Progetto MarcoNews e i docenti collaboratori: Proff. Maria Angelica Genovese, Vittorio Pessini, Carlo Basilico e Matteo Zaccaro.

Si ringrazia Gestione Ambiente Gruppo Acos, non solo per aver organizzato e proposto un’utile occasione di crescita formativa ma anche per aver donato ad ogni scuola partecipante un kit, una “dotazione professionale” di microfono e asta con ring light che è stata davvero utile e preziosa.