Sabato 6 giugno 2026 le strade della città accoglieranno l’evento conclusivo del progetto sulla sicurezza dedicato agli alunni. Una giornata all’insegna dell’educazione civica e del divertimento, organizzata con grande impegno dalla Polizia Municipale in sinergia con gli istituti scolastici. Ecco il piano viabilistico per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Il Comune di Tortona dimostra ancora una volta la sua profonda attenzione verso l’educazione civica e la sicurezza delle nuove generazioni. È in programma per la giornata di sabato 6 giugno 2026 l’attesa manifestazione denominata “Percorso di educazione stradale”, un evento che trasformerà alcune vie cittadine in una grande e sicura aula a cielo aperto per i più piccoli.

L’iniziativa è il frutto della consolidata e proficua collaborazione tra il Comando di Polizia Municipale di Tortona, sotto l’attenta supervisione del funzionario delegato e Comandante Orazio Massimiliano Di Stefano, e la scuola G. Rodari (appartenente all’Istituto Comprensivo A di Tortona).

Come ogni anno, questo appuntamento rappresenta il festoso momento di completamento del rigoroso programma formativo sulla sicurezza stradale sviluppato durante tutto l’anno scolastico. Per l’occasione, i bambini saranno protagonisti di una gioiosa e istruttiva manifestazione collettiva lungo alcune strade della città, un’opportunità unica per mettere in pratica sul campo, in un contesto reale ma totalmente protetto, le regole di comportamento e di prudenza apprese sui banchi di scuola.

Le modifiche alla viabilità per un evento in totale sicurezza

Per garantire che l’intera manifestazione si svolga nella massima serenità, tutelando l’incolumità dei giovani ciclisti e garantendo il regolare mantenimento dell’ordine pubblico, l’Amministrazione comunale ha varato una specifica ordinanza dirigenziale (la n. 120 del 29 maggio) per riorganizzare temporaneamente il traffico. Grazie a un piano mirato, le modifiche assicureranno lo svolgimento dell’evento limitando il più possibile i disagi per i residenti.

Di seguito i provvedimenti in vigore per la mattinata di sabato 6 giugno 2026:

Dalle ore 7:00 alle ore 12:00: sarà istituito il divieto temporaneo di circolazione e di sosta in Piazzale Mossi e in Via Prof. Cereti Pio Evasio . Nella medesima fascia oraria, vigerà il divieto di circolazione lungo tutto il percorso cittadino interessato dalla pedalata (ad eccezione, ovviamente, dei partecipanti alla manifestazione).

sarà istituito il divieto temporaneo di circolazione e di sosta in e in . Nella medesima fascia oraria, vigerà il divieto di circolazione lungo tutto il percorso cittadino interessato dalla pedalata (ad eccezione, ovviamente, dei partecipanti alla manifestazione). Dalle ore 9:00 alle ore 11:00: scatterà il divieto temporaneo di circolazione e di sosta nell’area antistante l’Istituto Marconi, situata in Viale Einaudi (anche in questo caso con l’esclusione dei partecipanti).

Il Comune avverte che per i veicoli in difetto che non rispetteranno le disposizioni è prevista la sanzione della rimozione forzata. L’installazione della necessaria segnaletica stradale temporanea e la copertura di quella eventualmente in contrasto saranno a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’ordinanza completa è a disposizione dei cittadini per la consultazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.tortona.al.it).