Sabato 6 e domenica 7 giugno alcune strutture di Agriturist Alessandria e Asti aprono le porte di parchi e giardini, di solito chiusi al pubblico o riservati solo agli ospiti, per offrire una piccola pausa relax tra prati ombreggiati, dehors rilassanti, viali alberati.

“Da sempre le aziende agricole e quelle agrituristiche in particolare, contribuiscono a custodire il paesaggio, mantenendo specie arboree, fiori, coltivazioni, aree che, se abbandonante, rischierebbero di essere sopraffatte dall’incuria – sono le parole di Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria – L’invito che rivolgo a tutti è quindi di visitare i nostri giardini, per goderne la bellezza e renderli ancora più vivi”.

L’appuntamento, ispirato alla manifestazione che si svolge in contemporanea in oltre 20 paesi europei, in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, ha l’obiettivo di invitare il pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica e botanica delle aree verdi private, contribuendo a diffondere anche un messaggio di cura e benessere dell’ambiente, che è patrimonio comune.

Aderiscono alla giornata:

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Agriturismo Il Tesoro di Miro (azienda agricola Roccabianca), Loc. Roccabianca, Cartosio

Sabato 6 giugno l’agriturismo ospita un appuntamento del Festival della Custodia. Programma: ore 10 ritrovo a Cascina Roccabianca, partenza per la passeggiata didattico-botanica alla ricerca di orchidee spontanee in fioritura tra vigne e boschi, insieme a Legambiente Lombardia e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta che presentano in progetto Life Nat Connect2030; ore 13 brunch con degustazione dei prodotto biologici e vegani dell’agriturismo; ore 15,30 “Olga e le pecorelle”, laboratorio di cardatura: In piazza a Cartosio è possibile la visita gratuita della torre medioevale.

É gradita prenotazione cell 355897789, tel 0144.40304. Costo 20 euro – www.agriroccabianca.it

Agriturismo La Marchesa – via Gavi 86. Novi Ligure

I giardini della Marchesa sono parte di una tenuta viticola di 76 ettari e comprendono un giardino all’italiana davanti alla Villa del ‘700 monumento nazionale, un giardino di frutta ed erbe aromatiche e un giardino d’acqua nel lago di 2 ettari al centro della tenuta. Lo spettacolo dei filari del vigneto che segnano i crinali della collina unifica i vari giardini della tenuta con un effetto di vista spettacolare che passa dall’immagine dei giardini a quella del paesaggio circostante che si estende dalle colline del Monferrato alle Alpi. Nei giardini della tenuta e nel giardino d’acqua si alternano le fioriture stagionali dalle rose agli iris alle hemerocallis ai sakura giapponesi ai giaggioli ai fiori di loto.

Il 6 e 7 giugno la visita (ingresso gratuito) comprende la cappella della Villa, l’antica limonaia, la cantina di vinificazione con assaggio dei vini prodotti dalla tenuta: Gavi, rossi dimenticati piemontesi con profumi dall’amarena alle spezie alla liquirizia. È possibile l’acquisto dei prodotti degustati

É gradita la prenotazione. Email a info@tenutalamarchesa.it cell. 3357618507 oppure 0143743362. www.tenutalamarchesa.it

Agriturismo La Rossa – strada per Cremolino 15, Morsasco

Il 6 e 7 giugno, l’agriturismo propone l’Agripercorso, un percorso tra le colline dell’Alto Monferrato, alla scoperta di castelli, panchine giganti, flora e fauna tipiche del Basso Piemonte. Nel percorso attorno alla proprietà, è possibile trovare i punti di interesse (Estimote Proximity Beacons) e scoprirne tutti gli aspetti attraverso l’app Android Agripercorso su Google. Una volta concluso il giro potrai cimentarti anche con un piccolo test per testare subito le nuove conoscenze. L’accesso è gratuito.

Per il relax, il giardino offre angoli ombreggiati. Possibilità di pranzare o cenare nel ristorante (a pagamento su prenotazione). L’agriturismo ha anche un punto vendita di prodotti tipici e aziendali “Km0”. Prenotazioni e informazioni: tel. +39 0144 73388 – info@quellidellarossa.it – www.quellidellarossa.it

Agriturismo I Castagnoni Località Castagnoni 67, Rosignano Monferrato

Sabato 6 e domenica 7 giugno, l’agriturismo è ospitato in una splendida villa del 1742, situata tra le colline del Monferrato e attorniata da un giardino all’italiana, inserito nella pubblicazione Giardini diffusi, che saprà emozionare al primo sguardo: siepi di Bosso, aiuole, siepi secolari, e ancora limoni, peri, un magnifico roseto, altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee papiri e pesci rossi. Se si vuole apprezzare il giardino nella sua sorprendente geometricità, basta salire sulla torretta mozzata de i Castagnoni, dalla quale, per altro, si ammira un panorama indimenticabile.

Ingresso libero dalle ore 15 alle ore 18, gradita prenotazione Tel 0142 488404 oppure 340 0967267 – www.icastagnoni.it; possibilità di fare degustazione di vini prodotti dall’azienda agricola (a pagamento). Si consiglia di prenotare.

Cascina Binè, Via Gavi, 10, Novi Ligure

Cascina Binè è situata sulle colline del Gavi, ad alta vocazione vinicola, quasi totalmente disegnate dai vigneti, caratterizzate da un terroir particolare, legato alla vicinanza al mare (le coste della Liguria distano solo 30 km in linea d’aria) ed alla presenza di temperature tipicamente continentali.

Una particolarità dei vigneti del Binè è la piccola vigna rotonda, i cui filari sono piantati a raggiera a formare un anfiteatro. La terrazza panoramica affaccia direttamente sui vigneti ad anfiteatro della tenuta: un’esperienza perfetta per gli amanti del vino, le coppie e gli amici che vogliono godersi una degustazione davanti al tramonto sulle colline del Gavi.

Il 6 e 7 giugno, accesso libero al giardino e alla vigna per passeggiate. Degustazioni e wine experience su prenotazione (a pagamento). Info: cascina@bine.wine, Tel 331 858 5720 – https://www.bine.wine/

Castello di Piovera, via Balbi 84, Alluvioni Piovera

Sorto su preesistenze medioevali nel 1300, il castello diviene fortezza per mano dei Visconti di Milano. Proprietà dei Balbi di Genova dal XVII secolo viene trasformato in residenza dagli stessi alla fine del 1800. Oggi proprietà del conte Niccolò Calvi di Bergolo che lo ha aperto al pubblico fin dal ’72 coi suoi laboratori d’arte, visite guidate all’interno del castello e la fattoria didattica.

È circondato da uno splendido Parco Biologico che si estende su 20 ettari tra centinaia di specie diverse di alberi e di animali tipici di questo habitat

Domenica 7 giugno (e tutte le domeniche del mese di giugno), ingresso libero e gratuito dalle ore 10,30 alle ore 12. L’itinerario comprende: Parco biologico, Museo degli antichi mestieri, Padiglione delle radici, Sala della stampa e dei trasporti e Antiche scuderie, Atelier del conte Niccolò Calvi di Bergolo, Cantine storiche.

Gradita prenotazione; e-mail: info@castellodipiovera.it, tel. 346.2341141. –www.castellodipiovera.it

IN PROVINCIA DI ASTI E DINTORNI

Azienda vitivinicola Piana Armando Via Torino 2 – Frazione Casalotto, Mombaruzzo

Domenica 7 giugno (tutto il giorno), gratuita previa prenotazione, Passeggiata in splendido Eco Parco con colture mellifere e corridoi ecologici camminabili tra i vigneti

Degustazione a pagamento.

Info e prenotazioni: Tel. 0141 739458 – 349 6202302 – 340 7903631 – E-mail: info@vinipiana.com – https://vinipiana.com/

Poggio Le Coste, Località Poggio 9 – Asti

Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno con apertura al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Percorso battuto lungo la costa della collina con dislivello minimo (difficoltà: facile), dal quale sarà possibile ammirare il panorama dei vigneti e l’Anfiteatro naturale della tenuta. L’accesso al percorso tra i vigneti sarà libero ed è disponibile un ampio parcheggio adiacente al Wine Shop.

In entrambe le giornate il Wine Shop resterà aperto negli orari sopra indicati per eventuali avventori che desiderassero effettuare acquisti di vini o degustazioni in loco.

Info e prenotazioni: +39 0141 202543+39 346 1630057 info@poggio.it – https://www.poggio.it/

Agriturismo La Cinciallegra, Cascina Serramena Bassa, 25 – Riva Presso Chieri (To)

Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno visita guidata gratuita di un’ora (previa prenotazione) alle ore 10,00 ed alle ore 16,30

Passeggiata alla scoperta delle api selvatiche tra fiori spontanei, da giardino e dell’orto

Info e prenotazioni: Tel 3472992395 – 0119469045 (Lorenzo) – www.agriturismolacinciallegra.it