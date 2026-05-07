Novi Ligure si prepara ad accogliere la seconda edizione della “Masterclass in Orchestra di Flauti” che si terrà il 16 e 17 maggio prossimi. Sotto la guida esperta del M° Paolo Totti, direttore dell’orchestra “I Flauti di Toscanini” e della “Falaut Flute Orchestra”, i partecipanti avranno l’opportunità unica di suonare in una vera e propria orchestra di flauti.

L’obiettivo della masterclass è duplice: insegnare il corretto atteggiamento di ascolto reciproco fondamentale nel suonare in ensemble e costruire un programma da concerto coinvolgente. L’orchestra impiegherà l’intera famiglia dei flauti, includendo ottavino, flauto in do, flauto in sol, flauto basso e flauto contrabbasso, mettendo in luce sfaccettature inedite dello strumento. L’ensemble sarà arricchito dalla presenza di flautisti professionisti specializzati negli strumenti più gravi (flauto in sol, basso e contrabbasso).

La masterclass è aperta a flautisti di diversa preparazione – principianti, amatoriali con esperienza, studenti e diplomati – senza limiti di età. È consigliabile aver completato almeno due anni di studio dello strumento. I brani proposti saranno orchestrati appositamente per permettere a tutti i partecipanti di cimentarsi con parti adeguate al proprio livello tecnico.

La giornata di studio e le sessioni di prova dei partecipanti si terranno sabato 16 maggio presso l’auditorium dell’Associazione Musicale “A. Casella” (via Verdi n. 37).

Il culmine dell’evento sarà il concerto finale aperto al pubblico, dal titolo “Samba di flauti”, che si terrà domenica 17 maggio alle ore 16,30 presso il prestigioso Teatro “Romualdo Marenco” (via Girardengo, 48). L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.

Un’occasione imperdibile per ascoltare le sonorità affascinanti di un’orchestra di flauti completa. L’evento è organizzato dal Comune di Novi Ligure e dalla Fondazione Teatro Marenco in collaborazione con l’Istituto Musicale Alfredo Casella, ed è patrocinato dalla Città di Novi Ligure.

Info e iscrizioni: Email: masterflautonoviligure@gmail.com; Cell: 339 5214 337; Sito web di riferimento: https://masterflautonoviligure.wordpress.com/